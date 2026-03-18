Min Doktor söker värdar/värdinnor till vaccinationsbuss i Stockholm
MD International AB (publ) / Tågjobb / Stockholm
Vi söker nu nästa medlem i vårt team!
Att arbeta som kundvärd på Min Doktors vaccinbuss
Som kundvärd på Min Doktors vaccinbuss möter du kunder i olika miljöer i Stockholm där bussen kommer erbjuda vaccinationer till vuxna och barn. Du är verksamhetens främsta ansikte utåt - svarar på frågor från kunderna, hanterar betalningar, och ser till att det är snyggt i och runt om bussen. Du jobbar tillsammans med våra fantastiska sjuksköterskor som utför vaccinationerna.
Vi söker positiva, trygga och initiativtagande personer med ett genuint intresse för att hjälpa människor och skapa nöjda kunder. Du är flexibel och trivs med att varje dag kan se lite olika ut. Du har körkort (B-körkort), och du behöver vara bekväm med att köra en mindre husbil. Arbetspassen kommer att påbörjas och avslutas i Bromma, där bussen utgår ifrån.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Köra bussen till/från vaccinationsplatser (en plats per dag)
Informera om erbjudandet och svara på frågor från kunderna
Hantera betalningar
Erbjuda en hög servicenivå och skapa en fantastiskt kundupplevelse
Hålla ordning i och runt bussen
Tjänsten är en allmän visstidsanställning eller timanställning vid behov, april till augusti 2026. Vi söker medarbetare som kan arbeta 50-100%.
Vi söker dig som
Har en avslutad utbildning på gymnasial nivå
Har tidigare erfarenhet inom service (värd, butik, restaurang eller liknande)
Trivs med arbete inom försäljning och service
Är positiv, ansvarstagande och utåtriktad med en hög känsla för personlig service
Kommer med egna initiativ
Har körkort (B-körkort)
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Övrig information Omfattning: 50-100% Villkor: Vi genomför bakgrundskontroll och tar referenser
Placering: Norra Stockholm (mobilt arbete). Bussen utgår från Bromma.
Omfattning: Allmän visstidsanställning 50-100% eller timanställning
Tillträde: Avtalad visstidsanställning under april 2026 t.o.m augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA, och är en av Sveriges största vaccinatörer. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
