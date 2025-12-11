Min Doktor söker vårdadministratör till Min Doktor Vårdcentral i Nyköping
2025-12-11
På Min Doktor arbetar vi varje dag för att göra vården mer tillgänglig, säker och högkvalitativ. Med hjälp av modern teknik, innovativa arbetssätt och engagerade medarbetare leder vi utvecklingen av digital hälsa i Sverige. Nu söker vi en vårdadministratör som vill bli en del av vårt team på Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som vårdadministratör hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete med stort eget ansvar på en mindre, personlig och växande vårdcentral. Här arbetar vi teambaserat, vilket innebär nära samarbete med våra barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare, både digitalt och på plats i Rosenkälla.
Du blir en viktig del av vår dagliga drift och en central funktion för både patienter och kollegor. Rollen kombinerar traditionella arbetsuppgifter inom vårdadministration med inslag av digitalt stöd, teknik och service.
Att arbeta som vårdadministratör hos oss
Huvudsakliga ansvarsområden
Administrativt och patientnära arbete, till exempel: * IT och stöd i Cosmic till övriga professioner * Boka besök, diagnoskoda och skriva journalanteckningar i Cosmic * Journalskrivning och kodning * Tidsbokning, schemaläggning och hantering av väntelistor * TeleQ och chatt
Vi söker dig som är
• Utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör * Trygg, ansvarstagande och arbetar självständigt * Lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer * En lagspelare som bidrar till positiv stämning * Flexibel och lösningsorienterad * Flytande i svenska, i tal och skrift
Meriterande * Erfarenhet av arbete inom primärvård * Kunskap och erfarenhet av Cosmic * Erfarenhet av diagnos och KVÅ kodning * Tidigare arbete med TeleQ, chatt eller digitala vårdtjänster
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss får du
• Arbeta hos både en modern vårdgivare och en modern arbetsgivare där patienten, kunden och medarbetaren alltid står i centrum * Ett varierat och spännande arbete med stora möjligheter att utvecklas inom företaget * Arbeta på en mindre arbetsplats i fina och fräscha lokaler med fantastiskt nöjda patienter * En stark teamkänsla med trevliga kollegor och omtänksamma chefer * Vara en del av framtidens vård i ett innovativt företag med korta beslutsvägar * Förmåner via vår förmånsportal Benifex * Lön enligt gällande kollektivavtalÖvrig information
Placering: Nyköping Omfattning: 100% Anställning: Tidsbegränsad anställning till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning Tillträde: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi genomför bakgrundskontroll och tar referenser.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Linnéa Bock på linnea.bock@regionsormland.se
Om Min Doktor Vårdcentral och BVC
Välkommen till Min Doktor Vårdcentral och BVC, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat. Här möts du av moderna och hemtrevliga lokaler i Rosenkälla, strax utanför centrala Nyköping. Vi har i dag över 3 800 listade patienter och fortsätter att växa i takt med att allt fler upptäcker vår omtanke, tillgänglighet och höga kvalitet.
Hos oss arbetar ett engagerat team av erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykoterapeut och fysioterapeut. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där varje patient får ett professionellt och personligt bemötande. Vårdcentralen har drivits i sin nuvarande form sedan 2019 och leds av vår verksamhetschef Linnea Bock.
Här blir du en del av en varm och välkomnande arbetsplats med cirka 20 medarbetare, en arbetsplats där teamkänslan är stark och där alla är med och påverkar utvecklingen framåt. Vi erbjuder dessutom goda personalförmåner och avtalsenliga villkor genom kollektivavtal. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), http://www.mindoktor.se Arbetsplats
Min Doktor Kontakt
Anders Wikström anders.wikstrom@mindoktor.se Jobbnummer
9638549