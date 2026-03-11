Min Doktor söker vaccinationssköterskor sommarvikariat till Göteborg
MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MD International AB (publ) i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu nästa medlemar i vårt team!
Att arbeta som vaccinatör hos oss
Du är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du har förmågan till självständigt arbete och beslutsfattande utifrån din kompetens. Hos Min Doktor får du regelbundna vaccinationsutbildningar. Du arbetar nära kollegorna på Apotek Hjärtat och dina vaccinationskollegor runtom i landet. Erfarenhet av att arbeta med vaccinationer är meriterande men skall ej ses som ett krav.
Vill du veta mer? Se en film om hur det är att arbeta hos oss. Det här söker vi hos dig
Vi söker utåtriktade sjuksköterskor med god datorvana för arbete med vaccination. Vi söker sommarpersonal till våra enheter Nordstan, Mölndal, Högsbo och Torslanda. Tjänsten är ett sommarvikariat under maj-augusti. Tjänstgöringsgrad 50-80%.alternativt avtalad visstid vid behov.
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: Nordstan, Mölndal, Högsbo och Torslanda
Omfattning: Sommarvikariat, tjänstgöringsgrad 50-80%. alternativt avtalad visstid vid behov.
Tillträde: Maj
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360630-1885496". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), https://jobb.mindoktor.se
Grafiska vägen 16 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Min Doktor Jobbnummer
9789416