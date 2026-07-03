Min Doktor söker vaccinationssköterska till Apotek Hjärtat i Upplands Väsby
MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-07-03
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Vi söker nu nästa medlem i vårt team!
Att arbeta som vaccinatör hos oss
Du är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du har förmågan till självständigt arbete och beslutsfattande utifrån din kompetens. Hos Min Doktor får du regelbundna vaccinationsutbildningar. Du arbetar nära kollegorna på Apotek Hjärtat och dina vaccinationskollegor runtom i landet. Erfarenhet av att arbeta med vaccinationer är meriterande men skall ej ses som ett krav.
Vill du veta mer? Se vår film om hur det är att arbeta hos oss
Det här söker vi hos dig
Vi söker en utåtriktad sjuksköterska med god datorvana för arbete med vaccination på Apotek Hjärtat i Upplands Väsby Centrum (Norr). Tjänsten omfattar 2 dagar i veckan på ett kontinuerligt schema.
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: Apotek Hjärtat i Upplands Väsby Centrum (Norr)
Omfattning: Avtalad visstidsanställning/ tillsvidareanställning 2 dagar i veckan
Tillträde: 14 september
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA, och är en av Sveriges största vaccinatörer. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000147-2083775". Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), https://jobb.mindoktor.se
Apotek Hjärtat (visa karta
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194 70 VÄSBY Arbetsplats
Min Doktor Jobbnummer
9990679