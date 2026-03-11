Min Doktor söker sommarvikarierande sjuksköterska till Borås
2026-03-11
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Alingsås
, Vårgårda
, Lerum
, Göteborg
Att arbeta som sjuksköterska hos oss
Du är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du har förmågan till självständigt arbete och beslutsfattande utifrån din kompetens. Hos Min Doktor får du regelbundna vaccinationsutbildningar. Du arbetar nära kollegorna på Apotek Hjärtat och din kollegor runtom i landet. Erfarenhet av att arbeta med vaccinationer är meriterande men skall ej ses som ett krav.
Vill du veta mer? Se vår film om hur det är att arbeta hos oss
Det här söker vi hos dig
Vi söker en utåtriktad sjuksköterska med god datorvana för arbete på vå mottagning i Borås. Tjänsten är ett sommarvikariat eller timanställning eller 50-100% under sommarmånaderna.
Tillsammans med dina kollegor kommer du främst att arbeta med vaccinationer samt enklare vårdbesök som tex öronspolning, såromläggning och blodtryck. Läkare finns tillgängliga på telefon för samråd.
Vår Kliniker är belägen inne eller bredvid på Apotek Hjärtat på ICA Maxi Borås.
Tjänsten är sommarvikariat på 50-100% och utgår från vår mottagning i Borås alternativt timanställning, önskemål om tjänstgöringsgrad anger du vid ansökan.
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: Borås
Omfattning: 50-100%, semestervikariat/timanställning
Tillträde: Maj och framåt
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
