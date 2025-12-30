Min Doktor söker sjuksköterskor till vaccinationsbuss i Stockholm
MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-12-30
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MD International AB (publ) i Nacka
, Kristinehamn
, Hammarö
, Karlstad
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu nästa medlem i vårt team!
Att arbeta som vaccinatör hos ossSom vaccinatör hos Min Doktor möter du kunder i olika miljöer runtom i Stockholm där vår vaccinationsbuss kommer att erbjuda vaccination till vuxna och barn. Du är legitimerad sjuksköterska som brinner för service, skapar trygghet i det personliga mötet och gärna gör det lilla extra för dina patienter.
Du kommer arbeta självständigt men oftast i team om två, vilket skapar möjlighet för sjuksköterskor som känner varandra sedan tidigare att kunna jobba tillsammans. I vaccinationsbussen kommer ni framförallt att ge vaccinationer mot TBE, men även andra vanliga vacciner kommer att erbjudas.
Hos Min Doktor får du en gedigen introduktion och stöttning av ett stort nätverk av vaccinationskollegor i hela landet. Erfarenhet av vaccination är meriterande men inget krav.
Det här söker vi hos digVi söker en positiv, trygg och initiativtagande sjuksköterska med god datorvana och ett genuint intresse för att hjälpa människor. Du är flexibel och trivs med att varje dag kan se olika ut. Du har god förmåga att fatta beslut utifrån din kompetens och trivs med att arbeta mobilt och lösningsorienterat. Körkort (B-körkort) är ett krav, och du behöver vara bekväm med att köra en mindre husbil.
Arbetet hos oss innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Kundmöte och rådgivning
Hantering av betalningar
Enklare inventering och logistik
Köra och ta hand om en mindre vaccinationsbuss
Övrig information
Placering: Norra Stockholm (mobilt arbete)
Omfattning: 50-100%
Tillträde: Avtalad visstidsanställning under april 2026 t.o.m augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min DoktorMin Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA, och är en av Sveriges största vaccinatörer. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), http://www.mindoktor.se Arbetsplats
Min Doktor Kontakt
Anders Wikström anders.wikstrom@mindoktor.se Jobbnummer
9665732