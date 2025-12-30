Min Doktor söker sjuksköterskor till ny vaccinationsmottagning i Sickla,...
2025-12-30
Att arbeta som sjuksköterska hos oss
På Min Doktor får du en gedigen introduktion och därefter kontinuerlig kompetensutveckling inom vaccinområdet, för att kunna ge bästa möjliga rådgivning till dina kunder. Du arbetar självständigt och fattar beslut utifrån din kompetens, men har alltid stöd från dina sjuksköterskekollegor på våra andra 80 mottagningar runt om i landet. Läkare finns alltid tillgängliga på telefon för samråd.
Vill du veta mer? Se vår film om hur det är att arbeta hos oss
Det här söker vi hos digDu är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du behöver ha god datorvana och vara beredd på att arbeta själv under perioder när det är lugnare på mottagningen. Du kommer framförallt att tjänstgöra på vår nya mottagning i Sickla, men det kan även bli aktuellt att vid behov stötta upp på annan mottagning i området.
Tjänsten är en fast anställning på 50-80% med start slutet av mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinationsrådgivning
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: Sickla, Stockholm
Omfattning: 50-80%
Tillträde: Mars/april eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min DoktorMin Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA, och är en av Sveriges största vaccinatörer. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), http://www.mindoktor.se Arbetsplats
Min Doktor Kontakt
Anders Wikström anders.wikstrom@mindoktor.se Jobbnummer
9665733