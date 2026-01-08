Min Doktor söker sjuksköterska till Borås
Vi söker nu nästa medlem i vårt team!
Att arbeta som sjuksköterska hos oss
Du är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du har förmågan till självständigt arbete och beslutsfattande utifrån din kompetens. Hos Min Doktor får du regelbundna vaccinationsutbildningar. Du arbetar nära kollegorna på Apotek Hjärtat och din kollegor runtom i landet. Erfarenhet av att arbeta med vaccinationer är meriterande men skall ej ses som ett krav.
Vill du veta mer? Se en film om hur det är att arbeta hos oss.Det här söker vi hos dig
Vi söker en utåtriktad sjuksköterska med god datorvana till våra mottagning i Borås. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 12 månader med 70% tjänstgöringsgrad.
Tillsammans med dina kollegor kommer du främst att arbeta med vaccinationer samt enklare vårdbesök ex öronspolning, såromläggning och blodtryck. Läkare finns tillgängliga på telefon för samråd.
Vi erbjuder
Ett varierat och givande arbete med stora möjligheter till att utvecklas
En stark teamkänsla med trevliga kollegor och omtänksamma chefer
Arbete på ett innovativt företag med korta beslutsvägar
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: BoråsOmfattning: Tidsbegränsad anställning på 12 månaderTillträde: 1 mars Tjänstgöringsgrad: 70%
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder patienter snabb läkarvård oberoende av tid och plats. Bolaget startades 2013 med en idé från en läkare som såg möjligheten att både effektivisera läkarens arbete och korta vårdköerna genom att skapa smidiga patientmöten på distans. Idag är Min Doktor en av Sveriges största vårdcentraler.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Min Doktor ägs till 49 procent av Apotek Hjärtat och 51 procent av övriga ägare, däribland EQT Ventures Fund. Så ansöker du
