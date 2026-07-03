Min Doktor söker Sjuksköterska till Apotek Hjärtat Solna, Stockholm
MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-03
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Vi söker nu nästa stjärna till vårt team!
Att arbeta som sjuksköterska hos oss
Du är en legitimerad sjuksköterska som brinner för bra service och alltid gör det lilla extra för dina patienter. Du har förmågan till självständigt arbete och beslutsfattande utifrån din kompetens. Du arbetar nära kollegorna på Apotek Hjärtat och din kollegor runtom i landet. Erfarenhet av att arbeta med vaccinationer är meriterande men skall ej ses som ett krav.
Vill du veta mer? Se vår film om hur det är att arbeta hos oss
Det här söker vi hos dig
Vi söker utåtriktad sjuksköterska med god datorvana för arbete på vår mottagning belägen på Apotek Hjärtat i Mall of Scandinavia, Solna. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%.
Tillsammans med dina kollegor kommer du främst att arbeta med vaccinationer samt enklare vårdbesök som tex öronspolning, såromläggning och blodtryck. Läkare finns tillgängliga på telefon för samråd.
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
Vaccinering
Journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Övrig information
Placering: Apotek Hjärtat i Mall of Scandinavia, Solna
Omfattning: 80%, tillsvidareanställning
Tillträde: september
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998814-2084024". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), https://jobb.mindoktor.se
Råsta strandväg 19A (visa karta
)
169 79 JÄRVA Arbetsplats
Min Doktor Jobbnummer
9990684