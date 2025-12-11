Min Doktor söker diabetessjuksköterska till Min Doktor Vårdcentral i Nyk...

MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Nyköping
2025-12-11


Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvården, vid behov ca 4-8 timmar i veckan till Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping
Min Doktors vision är enkel: vård ska vara tillgänglig, trygg och modern, för alla. Genom smarta digitala lösningar och innovativa arbetssätt skapar vi vårdprocesser som frigör tid, ökar kvaliteten och gör vården mer tillgänglig.
Din roll som diabetessjuksköterska
Som diabetessjuksköterska hos oss får du ett självständigt, varierande och betydelsefullt uppdrag. Du ansvarar för:

Uppföljning och behandling av patienter med diabetes

Egen mottagning med fokus på patientutbildning, livsstilsrådgivning och medicinjustering

Nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra professioner för en trygg och sammanhållen vård

Du får också möjlighet att påverka utvecklingen av våra rutiner och arbetssätt, hos oss värderas dina idéer och din kompetens högt. Arbetet sker både fysiskt och digitalt. Vi bemannar även primärvårdsjouren inom Region Sörmland.
Vi söker dig som är
Legitimerad sjuksköterska

Trygg i att arbeta självständigt och ta egna beslut

Flexibel, lösningsorienterad och engagerad

En lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete

Lyhörd och bemöter både patienter och kollegor med respekt och omtanke

Meriterande

Erfarenhet av primärvård

Vidareutbildning inom diabetesvård

Erfarenhet av journalsystemen Cosmic, Vårdkontakt Direkt

Hos oss får du
Ett meningsfullt, omväxlande och utvecklande arbete

Möjlighet att arbeta i både digital och fysisk vårdmiljö

En arbetsplats med omtänksamma kollegor och stark teamkänsla

En modern arbetsgivare där innovation och kvalitet går hand i handKorta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka

Värderingar där patient, kund och medarbetare alltid står i centrum

Fräscha lokaler och mycket nöjda patienter

Publiceringsdatum
2025-12-11

Övrig information
Placering: Nyköping Omfattning: 3-8 timmar i veckan, vid behov Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi genomför bakgrundskontroll och tar referenser.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Linnéa Bock på linnea.bock@regionsormland.se
Om Min Doktor Vårdcentral och BVC
Välkommen till Min Doktor Vårdcentral och BVC, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat. Här möts du av moderna och hemtrevliga lokaler i Rosenkälla, strax utanför centrala Nyköping. Vi har i dag över 3 800 listade patienter och fortsätter att växa i takt med att allt fler upptäcker vår omtanke, tillgänglighet och höga kvalitet.
Hos oss arbetar ett engagerat team av erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykoterapeut och fysioterapeut. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där varje patient får ett professionellt och personligt bemötande. Vårdcentralen har drivits i sin nuvarande form sedan 2019 och leds av vår verksamhetschef Linnea Bock.
Här blir du en del av en varm och välkomnande arbetsplats med cirka 20 medarbetare, en arbetsplats där teamkänslan är stark och där alla är med och påverkar utvecklingen framåt. Vi erbjuder dessutom goda personalförmåner och avtalsenliga villkor genom kollektivavtal.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MD International AB (publ) (org.nr 556934-0580), http://www.mindoktor.se

Arbetsplats
Min Doktor

Kontakt
Anders Wikström
anders.wikstrom@mindoktor.se

Jobbnummer
9638553

