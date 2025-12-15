Min Doktor söker diabetessjuksköterska till Min Doktor Vårdcentral i Nyk...
MD International AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-12-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MD International AB (publ) i Nyköping
, Norrköping
, Nynäshamn
, Södertälje
, Finspång
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvården, vid behov ca 4-8 timmar i veckan till Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping
Min Doktors vision är enkel: vård ska vara tillgänglig, trygg och modern, för alla. Genom smarta digitala lösningar och innovativa arbetssätt skapar vi vårdprocesser som frigör tid, ökar kvaliteten och gör vården mer tillgänglig.
Din roll som diabetessjuksköterska
Som diabetessjuksköterska hos oss får du ett självständigt, varierande och betydelsefullt uppdrag. Du ansvarar för:
Uppföljning och behandling av patienter med diabetes
Egen mottagning med fokus på patientutbildning, livsstilsrådgivning och medicinjustering
Nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra professioner för en trygg och sammanhållen vård
Du får också möjlighet att påverka utvecklingen av våra rutiner och arbetssätt, hos oss värderas dina idéer och din kompetens högt. Arbetet sker både fysiskt och digitalt. Vi bemannar även primärvårdsjouren inom Region Sörmland.
Vi söker dig som är
Legitimerad sjuksköterska
Trygg i att arbeta självständigt och ta egna beslut
Flexibel, lösningsorienterad och engagerad
En lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete
Lyhörd och bemöter både patienter och kollegor med respekt och omtanke
Meriterande
Erfarenhet av primärvård
Vidareutbildning inom diabetesvård
Erfarenhet av journalsystemen Cosmic, Vårdkontakt Direkt
Hos oss får du
Ett meningsfullt, omväxlande och utvecklande arbete
Möjlighet att arbeta i både digital och fysisk vårdmiljö
En arbetsplats med omtänksamma kollegor och stark teamkänsla
En modern arbetsgivare där innovation och kvalitet går hand i handKorta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka
Värderingar där patient, kund och medarbetare alltid står i centrum
Fräscha lokaler och mycket nöjda patienterPubliceringsdatum2025-12-15Övrig information
Placering: Nyköping Omfattning: 4-8 timmar i veckan, vid behov Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi genomför bakgrundskontroll och tar referenser.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Linnéa Bock på linnea.bock@regionsormland.se
Om Min Doktor Vårdcentral och BVC
Välkommen till Min Doktor Vårdcentral och BVC, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat. Här möts du av moderna och hemtrevliga lokaler i Rosenkälla, strax utanför centrala Nyköping. Vi har i dag över 3 800 listade patienter och fortsätter att växa i takt med att allt fler upptäcker vår omtanke, tillgänglighet och höga kvalitet.
Hos oss arbetar ett engagerat team av erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykoterapeut och fysioterapeut. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där varje patient får ett professionellt och personligt bemötande. Vårdcentralen har drivits i sin nuvarande form sedan 2019 och leds av vår verksamhetschef Linnea Bock.
Här blir du en del av en varm och välkomnande arbetsplats med cirka 20 medarbetare, en arbetsplats där teamkänslan är stark och där alla är med och påverkar utvecklingen framåt. Vi erbjuder dessutom goda personalförmåner och avtalsenliga villkor genom kollektivavtal. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD International AB (publ)
(org.nr 556934-0580), http://www.mindoktor.se Arbetsplats
Min Doktor Kontakt
Anders Wikström anders.wikstrom@mindoktor.se Jobbnummer
9643793