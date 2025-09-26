Miljöutredare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-09-26
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle och bidra till insatser som gör skillnad för både natur och människor? Botkyrka kommun söker en miljöutredare till Naturmiljöenheten.
Enheten bidrar med kommunens samlade natur- och miljökompetens. Vi arbetar bland annat med miljöutredningar kopplade till fysisk planering samt analyser av kommunens vattenförekomster. Uppdraget omfattar även undervisning i naturvetenskap för femteklassare, handläggning av miljöärenden samt förvaltning av kommunens skogar och naturreservat.
Som miljöutredare arbetar du med naturvård, biologisk mångfald och miljöfrågor kopplade till fysisk planering. Dina kunskaper inom limnologi blir särskilt värdefulla i kommunens vattenprojekt, där du samarbetar nära VA-verksamheten och ibland även med grannkommuner. Du kommer att förbereda och presentera utredningar samt ta fram beslutsunderlag till nämndens sammanträden. I uppdraget ingår att sammanställa material på ett tydligt och strukturerat sätt, anpassa informationen till målgruppen samt muntligt redovisa underlag för nämndledamöter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- arbeta med naturvärdesinventeringar och grön infrastruktur
- genomföra provtagningar och analysera vatten
- delta i utvecklings- och förbättringsarbete som stärker enhetens och förvaltningens uppdrag.
Hos oss får du vara med och forma framtidens naturvårdsarbete i Botkyrka. Genom ditt arbete bidrar du till beslut som vilar på kunskap och hållbarhet, där du ser till att nya byggprojekt tar hänsyn till natur, vatten och ekosystem.
Vi erbjuder dig
På naturmiljöenheten blir du en del av ett team med tio engagerade kollegor som tillsammans arbetar för att bevara och utveckla Botkyrkas blå och gröna värden. Vårt arbete spänner från miljöutredningar och vattenanalyser till undervisning och förvaltning av skog och naturreservat. Vi samarbetar nära med både interna och externa aktörer och står nu inför spännande utvecklingsområden där vi bland annat stärker vårt arbetssätt för att möta framtidens miljöutmaningar.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll genom kontinuerlig kompetensutveckling och inspirerande interna utbildningar. Vi erbjuder en arbetsplats med flexibla arbetssätt, möjlighet till distansarbete vissa dagar och en arbetskultur där gemenskap och engagemang är centrala. Framför allt får du chansen att bidra till ett arbete som gör skillnad, både för dagens medborgare och för framtidens Botkyrka.
Du som söker till oss
Du har en universitets- eller högskoleexamen inom miljö eller biologi. Alternativt har du flerårig relevant erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att arbeta med ekosystem och olika biotoptyper.
- Erfarenhet av att arbeta med limnologi.
- Erfarenhet av att tillämpa miljöbalkens bestämmelser, särskilt de kapitel som rör naturmiljö och biologisk mångfald, exempelvis i samband med tillståndsprövningar.
- Erfarenhet av detaljplaneläggning, där du tidigare bidragit med de delar som avser miljö.
- Svenska i tal och skrift för att upprätta rapporter och dokument på ett språkligt korrekt sätt som kan förmedlas effektivt till medborgare och interna aktörer.
- Giltigt B-körkort, då tjänsten innebär resor mellan olika platser inom kommunen.
Meriterande: Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av förvaltningslagen.
- Erfarenhet av att svara på remisser från Länsstyrelse, myndigheter, kommun eller stat.
- Erfarenhet av att leda grupper eller projektgrupper i utvecklingsarbete.
- Erfarenhet från politiskt styrd verksamhet.
I rollen som miljöutredare behöver du kunna planera och strukturera ditt arbete på ett sätt som gör att naturvärdesinventeringar, provtagningar och analyser genomförs med hög kvalitet. Noggrannhet och systematik är viktiga delar av ditt arbetssätt. Du använder din analytiska förmåga för att förstå ekologiska samband, tolka resultat och ta fram beslutsunderlag som ger en stabil grund för både nämndens beslut och det dagliga arbetet inom kommunen.
Du samarbetar med kollegor inom enheten och med VA-verksamheten i kommunens vattenprojekt. Ibland arbetar du även tillsammans med aktörer utanför kommunen. Förmågan att bygga goda relationer och bidra till gemensamma lösningar är därför central. Genom ditt arbete är du med och utvecklar naturvårdsarbetet i Botkyrka så att det vilar på kunskap, långsiktighet och hållbarhet. Ersättning
