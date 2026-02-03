Miljöutredare med inriktning natur och biologisk mångfald
2026-02-03
Om arbetsplatsen
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön.
I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Den miljöstrategiska avdelningens uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta genom att driva, samordna och följa upp flera av Göteborgs Stads strategiska program och åtgärdsplaner med målet att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030. Avdelningen ansvarar för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads planprocess. Vi tar fram underlag för politiska beslut baserade på den senaste kunskapen, såsom forskning och mätningar inom området, och på våra analyser av densamma. Vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv, liksom deltar i olika utvecklingsprojekt.
Vi söker en medarbetare för strategiskt arbete med frågor som rör natur , ekologi och biologisk mångfald med inriktning på terrester miljö. Du kommer att ingå i olika arbetsgrupper för att driva stadens gröna frågor samt själv arbeta med utrednings- och utvecklingsarbete utifrån förvaltningens politiska uppdrag. En del av ditt arbete kommer innefatta att medverka i planering, upphandling och analys av den ekologiska miljöövervakning som sker på förvaltningen och med att besvara olika typer av remisser. Du kommer även att arbeta med uppföljning och utveckling av de miljömål som rör naturmiljön. Även andra på avdelningen förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella.Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsexamen inom miljövetenskap eller biologi och naturvård. Du har goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom strategiskt arbete med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturvårdsplanering med inriktning på terrester naturmiljö. Du har erfarenhet av att leda större projekt eller uppdrag samt besvara remisser inom ärenden som rör miljöbalken. Det är meriterande om du har erfarenhet av fältarbete och enklare analyser i GIS. Vi ser gärna att du har arbetat i en offentlig verksamhet och har förståelse för den politiska struktur som förvaltningen verkar i.
Uppdraget kräver att du är analytisk och att du har en kommunikativ förmåga. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du är strukturerad vilket innebär att du planerar uppgifter och projekt i god tid, du använder din tid effektivt och du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde och sätta dina uppgifters betydelse i ett större sammanhang. Det ingår att ha kontakter med olika aktörer, både internt inom Göteborgs Stad och externt.
Du kommer tillhöra avdelningen Miljöstrategi och verksamhetsgruppen Ekologi och vatten. I gruppen kommer du ha 12 engagerade, inkluderande och hjälpsamma kollegor.
Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 42 000 kr och 52 000 kr /mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Arbetsuppgifterna utförs i miljöförvaltningens lokaler.
Övrig information
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats i snabb utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner som flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi arbetar digitalt i aktivitetsbaserade lokaler.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen så vill vi att du inkommer med kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
