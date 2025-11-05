Miljöstrateg till miljö- och klimatenheten, vikariat, Solna stad
2025-11-05
Solna satsar på att ligga i framkant när det gäller hållbarhet och klimatarbete.
Nu söker vi dig som vill vara en del av miljö- och klimatenheten under ordinarie miljöstrategs föräldraledighet. Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Ett av Solnas viktigaste mål är att utvecklas hållbart och att stadens egen verksamhet ska bli klimatneutral år 2035 samtidigt som Solna stad som helhet ska vara klimatneutral år 2045.
Miljö- och klimatenheten samordnar stadens miljö- och klimatarbete och stöttar stadens alla förvaltningar i deras arbete. Enheten består av enhetschef, kommunekolog, vattenstrateg och två miljöstrateger. De olika ansvarsområdena är tätt sammanlänkade och alla drar nytta av varandras projekt och olika kompetensområden. Nu söker vi en vikarierande miljöstrateg under ordinarie strategs föräldraledighet.
Enheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen som har omkring 80 medarbetare. Det strategiska miljöarbetet rapporteras direkt till kommunstyrelsen.
Din chef har även personal- och budgetansvar för de sju personer som arbetar som miljöinspektörer på miljöskyddsenheten och det sker ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan enheterna.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du blir en del av en arbetsgrupp med engagerade och kunniga kollegor. Var och en tar stort ansvar för de egna arbetsuppgifterna samtidigt som alla hjälper och stöttar varandra.
Du kommer att ha möjlighet att delta i nätverk och arbetsgrupper med andra kommuner och inom organisationen.
Vi erbjuder flexibel arbetstidsförläggning, möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter och friskvårdsbidrag.
Vad innebär arbetet som miljöstrateg?
Tillsammans med den andra miljöstrategen ansvarar du för att samordna och utveckla stadens strategiska miljö- och klimatarbete. Ni arbetar med frågor kopplade till bland annat transporter, avfall, energi, luft och klimatanpassning.
Du deltar i arbetet med uppföljning av mål, sammanställer data och omvärldsbevakar för att fånga in ny lagstiftning som påverkar arbetet. Du stöttar i upphandlingar och avtalsuppföljning och i revidering av styrdokument. Staden har gjort kartläggningar i syfte att arbeta strategiskt med klimatanpassningsåtgärder och du är drivande i det vidare arbetet med detta. Masshantering, mobilitet och energi är andra viktiga frågor du kommer att arbeta med.
Tjänsten innebär många kontaktytor och du blir ett viktigt stöd för stadens förvaltningar i deras arbete med att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Du bidrar också med att öka kunskapen hos företagare och privatpersoner för att gemensamt driva det miljöstrategiska arbetet framåt. Du deltar i arbetsgrupper och referensgrupper i olika typer av projekt och arbeta med extern och intern kommunikation.
Som miljöstrateg har du stort utrymme att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vem söker vi?
- Vi söker dig med ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och med relevant akademisk utbildning eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt miljö- och klimatarbete och särskilt av frågor som rör masshantering och/eller klimatanpassning.
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av att samla in, tolka, göra beräkningar och rapportera miljö- och klimatdata.
- Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt, ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter och se till enhetens gemensamma resultat. Du sätter upp och håller tidsramar, är strukturerad och kan planera ditt arbete självständigt inom dina ansvarsområden. Du uppskattar att jobba med många olika frågor och har förståelse för att nya uppdrag uppstår fortlöpande.
Då du kommer att ha kontakt med politiker, tjänstepersoner, företagare och medborgare krävs det att du är serviceinriktad, kommunikativ och har god förmåga att samarbeta med andra. Vidare kan du förmedla fakta på ett enkelt och tydligt sätt och har en drivkraft som smittar av sig och därmed får människor att vilja bidra i klimatarbetet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett vikariat på heltid i 12 månader, med tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Annelie Lindahl Stam, enhetschef, på 08-746 35 49 eller annelie.lindahl-stam@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 23 november. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner när nya bostäder, kontor och skolor ska byggas och arbetar med bygglov, mätning och kartor. Vi arbetar med att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Vi har ansvar för tillsyn av livsmedelshantering, inomhusmiljö och miljöfarliga verksamheter. Även naturvård och miljöövervakning ingår i förvaltningens ansvarsområde.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och klimatenheten Kontakt
Annelie Stam, enhetschef 08-7463549 Jobbnummer
9590039