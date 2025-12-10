Miljöstrateg till Kommunledningskontoret i Upplands Väsby kommun
2025-12-10
Lockas du av att leda miljöarbetet inom en kommun och praktiskt arbeta för en ökad ekologisk hållbarhet och miljöengagemang? Vill du använda dig av din egen kreativitet för att bidra till att minska kommunens miljö- och klimatavtryck och att arbeta med frågor inom Agenda 2030, hållbarhet och cirkulär ekonomi? Då kanske detta är jobbet för dig.
Vi erbjuder dig
I tjänsten som miljöstrateg är du en del av enheten strategisk samhällsplanering som präglas av samarbete utan prestige och med högt i tak. Du har det övergripande ansvaret för det systematiska miljö- och klimatarbetet och kommunens miljöledningssystem för att stödja kontoren i deras löpande miljöarbete. Utöver detta erbjuder vi ett arbete under stort eget ansvar i en stimulerande arbetsmiljö, med förmåner som löneväxling och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Enheten för strategisk samhällsplanering är en enhet med 13 medarbetare som arbetar med långsiktig fysisk planering för ett hållbart Upplands Väsby. Vi ansvarar för översiktlig planering, trafikplanering, miljöplanering, kulturmiljöfrågor, regionala planerings- och utvecklingsfrågor samt interna miljöstrategiska frågor utifrån vårt miljöledningssystem.
Enheten tillhör kommunledningskontoret och avdelningen hållbar samhällsutveckling. Avdelningen består även av social hållbarhet och säkerhet, näringsliv samt kommunikation.Om tjänsten
I rollen som miljöstrateg har du det övergripande ansvaret för det systematiska miljö- och klimatarbetet samt kommunens miljöledningssystem för att stödja kontoren i deras löpande miljöarbete. I dina arbetsuppgifter ingår att:
- Ansvara för övergripande stöd i miljöstrategiska frågor inom kommunen
- Utveckla och förvalta kommunens miljöcertifiering (ISO 14001)
- Ansvara för att kommunövergripande miljöstrategiska dokument tas fram
- Driva genomförande av kommunens strategier inom miljö- och klimatområdet
- Vara föredragande i frågor som rör miljöstrategiska frågor såväl internt som externt
- Samverka internt och externt med exempelvis med näringsliv
- Besvara motioner, remisser, interpellationer som berör miljöstrategiskt arbete
- Lyfta kommunens arbete i externa forum antingen själv eller genom att identifiera möjligheter för kommunen att synas
- I samverkan med miljö- och klimatsamordnare leda den interna och externa miljörevision, kommunens interna miljönätverk, uppdatering av miljöaspekter samt hantering av lagregister
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning inom miljö- och naturvetenskap, miljöledningssystem, offentlig förvaltning eller likvärdigt
- Erfarenhet av att arbeta som miljöstrateg
- Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av miljöledningssystem enligt ISO 14001
- Arbetat med revision inom miljöområdet
- Erfarenhet av kommunal verksamhet
- Vana att arbeta i politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av strategiskt klimatarbete, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030
- Erfarenhet av integration av miljöledningssystem med övrig verksamhetsstyrning
- Erfarenhet av kvalitetsarbete
Som person är du strukturerad och resultatorienterad. Du organiserar och planerar ditt arbete väl och arbetar ambitiöst för att nå såväl uppsatta mål som goda resultat. Vidare är du relationsskapande och samarbetsorienterad vilket för oss innebär att trivas med samarbeta många olika kompetenser, vilket vi ser som en förutsättning för att lyckas i rollen.
Du förstår vikten av ett analytiskt tillvägagångssätt för att skapa rimliga mål balanserat mot ett välgrundat faktaunderlag. Slutligen är du en trygg och samarbetsorienterad person som gillar att få dina kollegor att förstå vikten av arbetet med miljö- och klimatfrågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Anna Atterlöf 0859097664 Jobbnummer
9636696