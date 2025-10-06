Miljöstrateg med fokus på avfall till Huddinge kommun
Huddinge kommun, Natur- och klimat stab / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2025-10-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Natur- och klimat stab i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
På miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar ca 175 medarbetare inom 40 olika yrkesgrupper. Våra medarbetare arbetar med allt från bygglov till miljötillsyn, skötsel av parker och naturområden, energi- och klimatrådgivning och lantmäteriförrättningar. De flesta arbetar i Novumhuset i Flemingsberg, men vi har också medarbetare som utgår från lokaler som ligger närmare vår natur och våra parker. Miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar på uppdrag av bygglovs- och tillsynsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden. Dessutom tar förvaltningen fram underlag till kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott. Inom förvaltningen finns även den kommunala lantmäterimyndigheten som arbetar på uppdrag av den statliga myndigheten Lantmäteriet.
Till natur- och klimatavdelningen söker vi nu en miljöstrateg med fokus på avfallsarbete.För att nå det goda samhället behöver vi tillsammans engagera oss i ett gott miljöarbete- här spelar du som miljöstrateg i Huddinge en viktig roll!
ArbetsuppgifterI rollen har du ett kommunövergripande ansvar för att leda, utveckla och driva klimat- och miljöarbetet utifrån kommunens styrdokument. Ditt uppdrag är att omsätta politiska mål i konkreta insatser och vägleda förvaltningar och verksamheter i att integrera klimat- och miljöhänsyn i styrning, uppföljning och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter som miljöstrateg med fokus på avfall är att:
• samordna och driva arbetet med det strategiska avfallsarbetet i kommunen
• samordna och följa upp det strategiska miljöarbetet i kommunens nämnder och helägda bolag
• arbeta med strategier, mått och mål i verksamhetsplan och uppföljning av dessa
• ta fram beslutsunderlag och bereda ärenden för politisk behandling
• rapportera till Miljöbarometern för Huddinge kommun
• följa upp och analysera kommunkoncernens klimat- och miljöarbete
• sprida kunskap och ge utbildning och stöd i klimat- och miljöfrågor inom hela organisationen.
I uppdraget ingår även att svara på remisser och ansvara för projekt kopplade till politiska uppdrag. Miljöstrategerna är också kommunens representanter i relevanta nätverk.
Din profilVi söker dig som har akademisk utbildning inom miljövetenskap och hållbarhet.
Vi vill att du har erfarenhet av att svara på remisser, skriva tjänsteskrivelser och underlag på svenska, men också vana vid att rapportera, uttrycka dig skriftligt kring samt analysera komplexa sammanhang i miljö- och klimatfrågor.
Du har arbetslivserfarenhet inom miljöstrategiskt arbete i närtid, gärna i kommunal verksamhet och projektledarerfarenhet är ett krav. Kunskap om avfallsfrågor och avfallslagstiftning är meriterande.
Hos oss kommer du att samarbeta mycket med andra förvaltningar och kommunala bolag. Därför ser vi att du har lätt för att knyta kontakter och har en mycket god samarbetsförmåga. Du tar tag i projekt och utmaningar och får arbetet slutfört på ett strukturerat sätt. Du är lyhörd och söker samförstånd. I arbetet har du ett helhetsperspektiv och kommer med idéer/hittar lösningar som går i linje med målet med verksamheten. Du har en god förmåga att lägga upp och planera ditt eget arbete utifrån projektens och arbetets mål och tidsramar. Du styr upp projekt och processer och förmedlar idéer om hur organisationen kan förändras.
I vår arbetsgrupp vill vi att alla bidrar till ett gott arbetsklimat och hjälper varandra när det behövs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Förmåner: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar: Vid frågor om tjänsten kontakta avdelningschef Anna Sandklef; 08-535 365 17
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Natur- och klimat stab Kontakt
Avdelningschef natur och klimat
Anna Sandklef Anna.Sandklef@huddinge.se 0853536517 Jobbnummer
9541392