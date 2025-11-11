Miljöstrateg med fokus klimatomställning och förändringsledning
2025-11-11
Vill du arbeta med Borås klimatomställning i bred samverkan och vara en del av ett team som nu står redo att växla upp arbetet?
Avdelningen samordnar och stöttar hela kommunkoncernens arbete genom att dels samordna det systematiska miljö- och klimatarbetet, dels skapa framdrift för våra högt ställda miljö- och klimatmål med hjälp av bland annat innovationsprogrammet Viable Cities. Just nu är arbetet i full gång med att kraftsamla för en högre takt i miljö- och klimatarbetet. Vi har utvecklat nya arbetssätt och nya styr- och ledningsstrukturer som snart ska sjösättas. Många delar håller fortfarande på att arbetas fram - här finns med andra ord goda möjligheter att vara med och forma arbetet framåt. Vi söker nu därför dig med förmåga att leda i förändring genom komplexa frågor som engagerar förtroendevalda, medborgare och näringsliv. Är du vår nya miljöstrateg?
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen där Samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll. Förvaltningen består idag av cirka 115 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen.
Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås utveckling med många stora utmaningar återstår som Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig uppgift att medverka i.
Miljö- och klimatavdelningen arbetar med frågor som rör miljö-, energi och klimatomställning såväl som fysisk samhällsplanering. I nära samarbete med övriga kompetenser inom staden arbetar vi med att utveckla arbetssätt och förutsättningar i syfte att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan och anpassa samhället inför det förändrade klimatet. Detta sker till exempel genom vårt samverkansforum med Miljöförvaltningens biologer och miljöinspektörer.
Tjänsterna på Miljö- och klimatavdelningen består idag av en processledare, tre miljöstrateger, tre samhällsplanerare och en projektledare.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att initiera och driva processer som ökar takten i miljö- och klimatarbetet. Arbetet handlar bland annat om att vidareutveckla processer, metoder och arbetssätt. En viktig del är också att hjälpa organisationen med din klimatkompetens för att arbetet ska få största möjliga effekt.
Rollen har ett särskilt fokus på att föreslå, förankra och stötta genomförandet av miljö- och klimatåtgärder för Borås Stads organisation i syfte att minska vår klimatpåverkan. Du kommer även att vara involverad i samverkan med näringsliv och civilsamhälle där vi utvecklar gemensamma satsningar och klimatåtgärder som rör sig utanför kommunens organisatoriska gränser. I arbetet ingår att se till att Borås Stad rapporterar och följer upp miljö- och klimatarbetet till externa parter som Västra Götalandsregionen genom Klimat 2030 och Viable Cities.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom hållbarhet, förändringsledning eller annan likvärdig utbildning arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har flerårig arbetslivserfarenhet av miljö- och klimatarbete på strategisk nivå där du arbetat med att driva projekt och/eller förändringsarbete i verksamheter vilket bidragit till minskad klimatpåverkan. Det innefattar gärna sakkunskap inom klimatförändringar och särskild kompetens inom klimatåtgärder på lokal/regional nivå för minskad klimatpåverkan.
Det är meriterande om du:
Har arbetat med mätning och/eller metoder för kvalitetssäkring av klimatnytta, gärna med tillämpning inom flera sektorer.
Har erfarenhet av gapanalyser och färdplaner.
Har kunskap om olika typer av incitament och styrmedel för klimatomställningen som till exempel koldioxidbudget samt erfarenhet av att implementera dessa i arbetssätt och organisatoriska strukturer.
Har erfarenhet av projektledning och/eller processledning, båda med en kärna av eller inslag av förändringsledning.
Har vana av att leda grupper och nätverk, både inom och utanför den egna organisationen, med ett förändringsorienterat fokus.
Kan konsekvensbeskriva klimatåtgärder utifrån flera perspektiv, till exempel ekonomiska, andra miljömässiga eller sociala perspektiv.
Har erfarenhet av hur kommuner styrs och fungerar.
För att lyckas i rollen är dina personliga egenskaper viktiga och vi söker dig som är social, kommunikativ och lyhörd. Du utgår från det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är uppmärksam, intresserad av och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du tar egna initiativ, genomför aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du kan sortera i stora mängder information, förstår vad som behöver prioriteras och fastnar inte i detaljer om de inte är av betydelse för målet. Du har förmågan att hitta grundorsaken till ett problem och identifiera lämpliga lösningar.
