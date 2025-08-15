Miljöspecialist till energibolag i Stockholm!
Academic Work Sweden AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bidra till hållbara energilösningar och arbeta med viktiga miljöfrågor? Nu söker vi dig som vill stärka vårt miljöteam och göra skillnad i en spännande och varierande roll.
OM TJÄNSTEN
Som Miljöspecialist blir du en del av ett kunnigt team som arbetar med uppföljning, utredning och rapportering inom miljöområdet för tillståndspliktig verksamhet. Du kommer att ha många kontaktytor och samarbeta med olika delar av organisationen samt externa aktörer. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete med fokus på att säkerställa och utveckla miljöarbetet.
Du erbjuds
• En viktig roll där du bidrar till hållbara energilösningar
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling inom miljöområdet
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Följa upp och utreda miljöfrågor inom tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
• Stötta i att ta fram underlag och skriva miljörapporter
• Ha kontakt med myndigheter, drift- och underhåll och andra intressenter i miljöfrågor
• Hantera miljöavvikelser och riskbedömningar samt sprida kunskap om miljöfrågor
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning inom teknik eller miljö och hälsoskydd
• Erfarenhet av myndighetskontakter
• Erfarenhet av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
• God digital förmåga
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Kunskap om processen för kraft- och värmeproduktion
• Kännedom om förordningarna SFS 2013:252 och SFS 2013:253
• Kunskap om BAT-slutsatser (LCP och WI)
• Kunskap om Industriutsläppsdirektivet (IED)
• Erfarenhet av att tolka och implementera lagar och förordningar
• Erfarenhet av miljörapportering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Helhetssyn, problemlösande, relationsskapande, självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9459428