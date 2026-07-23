Miljöskyddshandläggare med inriktning mot avfallsbranschen
Länsstyrelsen I Värmlands Län, Miljöskydd / Hälsoskyddsjobb / Karlstad Visa alla hälsoskyddsjobb i Karlstad
2026-07-23
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Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd inom funktionen Miljöfarlig verksamhet. På Miljöskydd jobbar totalt 23 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, efterbehandling av förorenade områden och naturtillsyn. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Dina arbetsuppgifter
Inom funktionen miljöfarlig verksamhet finns för närvarande nio medarbetare. Vi arbetar med tillsyn av miljöfarlig tillståndspliktig verksamhet. Det gör vi genom tillsynsbesök och kontinuerlig dialog med våra verksamhetsutövare, handläggning av inkomna ärenden och granskning av miljörapporter. Du kommer att arbeta i ett team med erfarna handläggare samtidigt som arbetet är mycket självständigt och utvecklande. Våra handläggare är specialiserade mot olika branscher och vi söker nu efter en miljöskyddshandläggare med inriktning mot tillsyn främst inom avfallsbranschen.
I rollen som miljöskyddshandläggare kommer du att spela en stor roll i vårt arbete med att utöva tillsyn inom miljöfarlig verksamhet för att säkerställa att gällande tillstånd följs. Du kommer att ta fram förslag och underlag till yttrande över ansökningar om tillstånd utifrån ett helhetsperspektiv.
Arbetet innebär många kontakter med andra medarbetare internt på Länsstyrelsen och externa aktörer. Du hanterar ofta många komplexa ärenden med krävande avvägningar. Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner inom Länsstyrelsen.
Du företräder Länsstyrelsen i förhandlingar vid mark- och miljödomstolen samt svarar på remisser till statliga verk och till miljödepartementet. Vår verksamhet utvecklas ständigt, så dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid utifrån våra behov. Avfallsbranschen är under kontinuerlig utveckling med förändrad nationell och europeisk lagstiftning att förhålla sig till. Frågor gällande avfall ökar i omfattning allt eftersom samhället ställer om till cirkulär ekonomi.
Du kommer till viss del även att hantera andra branscher inom din tjänst men tyngdpunkten ligger inom avfallsbranschen. Andra stora branscher vi arbetar med inom arbetsgruppen är till exempel pappers- och massaindustri, täkter och vindkraft.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning miljö, teknik eller naturvetenskap. Du har aktuella och goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser förvärvade genom minst ett par års arbete som inspektör eller genom några års branscherfarenhet där du mött miljö- och myndighetskrav rörande avfall.
Det är meriterande om du har arbetat med drift- eller anläggningsverksamhet där du mött miljö- och myndighetskrav rörande avfall samt om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
B-körkort är ett krav för tjänsten liksom god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.
Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du driver självständigt dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan. Du har stort fokus på möjligheter snarare än hinder och du har ett flexibelt förhållningssätt. Din kommunikativa förmåga är god och du månar om ett gott och professionellt bemötande gentemot verksamhetsutövare och kollegor. Du är lyhörd och har god förmåga att väga in olika perspektiv. Att skapa goda relationer och bygga förtroende hos dem du träffar är viktigt för dig. Du har god förmåga att uttrycka dig formellt i skrift.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat.Anställningsvillkor
Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Värmlands Län
(org.nr 202100-2395), https://www.lansstyrelsen.se/
Våxnäsgatan 5 (visa karta
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651 86 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöskydd Kontakt
Fackliga företrädare nås via växeln 010-2247000 Jobbnummer
10010174