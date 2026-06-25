Miljöskyddshandläggare inriktning vattenverksamhet
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Djur- Och Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Östersund Visa alla hälsoskyddsjobb i Östersund
2026-06-25
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Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Djur- och miljöenheten är den av Länsstyrelsens sju enheter som arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll inom smittskydd, hälsa, livsmedel, foder och djurskydd. Vi jobbar även med tillsyn, prövning och tillsynsvägledning inom miljöbalkens områden, vattenverksamheter, vattenskydd, dammsäkerhet, miljöfarlig verksamhet, fiskodling, vindkraft, vattenkraft, förorenade områden mm. Våra medarbetare är exempelvis miljöskyddshandläggare, länsveterinärer och djurskyddshandläggare. Tillsammans har enheten en bred kompetens och kunskap som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Miljöskyddsfunktionen består av 18 st handläggare med varierande bakgrund och erfarenheter. Vi söker en miljöskyddshandläggare till Miljöskyddsfunktionen med inriktning mot vattenverksamheter.
I detta arbete är det av stor vikt att du är initiativtagande, resultatorienterad, kommunikativ och har förmågan att lösa problem. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär ser vi fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att handlägga ansökningar, yttranden samt utöva tillsyn av vattenverksamheter (kraftverk, vattenuttag mm) samt Lagen om allmänna vattentjänster och vattenskydd samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling. Även andra arbetsuppgifter kan komma i fråga beroende på bakgrund.
Som miljöskyddshandläggare kommer du att spela en stor roll i vårt arbete med att utöva tillsyn inom vattenverksamhet för att säkerställa att gällande tillstånd följs. Du kommer att ta fram förslag och underlag till yttranden över ansökningar om tillstånd utifrån ett helhetsperspektiv, och du kommer ofta samverka med interna och externa parter för att uppnå resultat. God samarbetsförmåga kommer vara helt avgörande.Kvalifikationer
Vi ser att du har en naturvetenskaplig akademisk utbildning på minst 180 poäng som exempelvis miljö- och hälsoskyddsinspektör, ingenjör eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning/erfarenhet inom limnologi och miljöjuridik är meriterande. Du ska ha arbetat med tillsyn eller prövning av miljöfarlig verksamhet minst 1 år.
Då det förekommer resor i tjänsten över hela länet, med begränsad eller ingen tillgång till kollektivtrafik är B-körkort ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med tillsyn eller prövning av vattenverksamhet samt vattenskyddsområden och LAV inom myndighet eller kommun.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Personliga egenskaper vi värdesätter är:
Initiativtagande - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Självgående - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad - Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Muntlig kommunikation - Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om du känner att du är rätt person och är redo att ta dig an denna viktiga roll och spännande möjlighet, ser vi fram emot din ansökan! Anställningsvillkor
Observera att vi i denna rekrytering har valt att ta bort det personliga brevet. Informationen du uppger och dina svar på urvalsfrågorna blir viktiga för vårt urvalsarbete. Säkerställ därför att du anger så relevant information som möjligt i din ansökan.
På grund av semestertider besvaras frågor om tjänsten av
Marina Wallén Mattson: Vecka 27, 31,32
Urban Westbye: Vecka 28-30, 33
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
De flesta av de foton vi använder i annonserna är tagna av Göran Strand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Jämtlands Län
(org.nr 202100-2452), https://www.lansstyrelsen.se/
Residensgränd 7 (visa karta
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831 86 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Djur- Och Miljöenheten Kontakt
Britta Munksten, Saco britta.munksten@lansstyrelsen.se 010-2253218 Jobbnummer
9979715