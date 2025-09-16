Miljösamordnare till Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning
2025-09-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning ligger centralt vid Telefonplan med närhet till både buss och tunnelbana.
Avdelningen för samhälle och service är en av sju avdelningar på förvaltningen. Vi ansvarar för miljö- och klimatarbete, innovation, samhällsplanering, kultur- civilsamhälle- och näringslivsfrågor, informationssäkerhet, dataskydd samt trygghets- och säkerhetsfrågor. Till avdelningen hör också enheterna stadsmiljö, medborgarservice, nämndkansli samt service och lokaler.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt, utvecklande och meningsfullt arbete i en verksamhet med starkt engagemang och god gemenskap. Vi har en arbetsplats med härlig stämning och hjälpsamma kollegor, där vi har roligt tillsammans i vardagen. Hos oss får du de bästa förutsättningarna för att trivas.
Vi erbjuder flexibel arbetstid för en god balans mellan arbete och privatliv och vi värnar om din hälsa genom generösa friskvårdsförmåner samt möjlighet till hemarbete när arbetsuppgifterna tillåter. Dessutom erbjuder vi ett förmånligt pris på Stockholm stads simhallar. Arbetstiden är 39,5 timmar per vecka.
Din roll
Som miljösamordnare leder du förvaltningens arbete mot att uppfylla målen i stadens miljöprogram. Du samordnar de strategiska miljö- och klimatfrågorna inom hela förvaltningen och fungerar som ett viktigt stöd till enhetscheferna i deras arbete. Du har ansvar för att förvaltningens lokala miljö- och klimathandlingsplan årligen uppdateras och följs, och du planerar och skriver själv dina mål och aktiviteter i nämndens verksamhetsplan.
De kommande åren kommer särskilt fokus att ligga på att öka andelen ekologisk mat, minska användningen av plast och öka den biologiska mångfalden. Du samarbetar med säkerhetssamordnaren kring frågor om klimatförändringarnas påverkan på våra verksamheter.
I rollen ingår även att skriva tjänsteutlåtanden och svara på remisser inom miljö- och klimatområdet.
En hälsning från din blivande chef
Hej! Jag heter Linda Palo och det är jag som blir din chef. Jag tror på mina medarbetare och ger gärna stort eget ansvar. Jag finns alltid nära till hands när du vill bolla tankar eller idéer och jag säger gärna ja till dina förslag. Mitt mål som chef är att du ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, må bra och trivas. Jag är stolt över vår fina gemenskap, vår värme och närheten till skratt i vardagen. Välkommen till en arbetsplats där vi tar både hållbarhet och arbetsglädje på allvar!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom klimat- och miljöområdet, till exempel inom analys, strategi eller utredning
en högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatfrågor, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av att arbeta inom i en politiskt styrd organisation och god förståelse för de arbetssätt och rutiner som det innebär
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och är van vid att analysera texter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
att skriva tjänsteutlåtanden
verksamhetsplanering och uppföljning
att vägleda andra och planera och genomföra workshops och utbildningar.
För att trivas i den här rollen tycker du om snabba växlingar mellan operativt, taktiskt och strategiskt arbete och du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Du är strukturerad och självgående och har förmågan att driva dina egna processer mot tydliga resultat. Samtidigt är du kommunikativ och lyhörd och du har lätt för att bygga goda och förtroendefulla relationer.
Du anpassar ditt budskap efter målgruppen och har förmåga att göra komplexa frågor begripliga och engagerande. Du trivs med att hålla presentationer, skapa delaktighet och få med dig andra i förändringsarbetet. Med energi och entusiasm inspirerar du till engagemang och delaktighet i förvaltningens omställning mot en mer hållbar framtid.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utifrån CV och utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Istället kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till kontorstid, men det kan förekomma arbete kvällstid och på helger i samband med olika typer av dialoger med medborgare eller deltagande vid nämndsammanträden.
Tester kommer att tillämpas under rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
