Miljösamordnare som vill göra skillnad för hållbarheten i Halland!
2025-11-05
Vill du vara med och leda omställningen mot en mer hållbar framtid i Halland?
Som miljösamordnare hos oss får du en nyckelroll i att driva och utveckla ett ansvarsfullt och framtidsinriktat miljöarbete där ditt engagemang gör verklig skillnad.
Om rollen
Som miljösamordnare inom Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) arbetar du både strategiskt och operativt med hållbarhets- och miljöfrågor.
Du samordnar och inspirerar kollegor i hela Halland från Laholm i söder till Kungsbacka i norr och bidrar aktivt till att vi når Region Hallands hållbarhetsmål.
Arbetet omfattar bland annat att ge stöd inom:
- Kemikaliehantering och riskbedömningar
- Uppföljning av miljölagstiftning
- Miljöcertifiering och interna revisioner
- Avfallshantering och fossilfri omställning
- Miljöaspekter i upphandlingar och projekt
Du initierar och leder förbättringsarbete, samordnar utbildningsinsatser och fungerar som rådgivare och stöd till verksamheterna där ett stort fokus är att ta fram relevant mål för förvaltningen i linje med de övergripande regionala miljömålen. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att:
- Bidra till ett hållbart Halland där miljö och hälsa går hand i hand
- Arbeta i ett engagerat och kunnigt team med gemensamt fokus på förbättring och ansvar
- Utvecklas i din roll genom samarbete, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
- Kombinera ett meningsfullt uppdrag med balans mellan arbete och fritid, med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har en regionövergripande verksamhet med cirka 1 350 medarbetare.
Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar ADH för en god hälsa hos befolkningen.
I våra verksamheter möter vi hallänningarna genom allt från kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar och laboratorieverksamhet och bild- och funktionsdiagnostik, vårdhygien till sjukvårdsrådgivning via 1177, sjukresor, hjälpmedel, habilitering och ambulanssjukvård.
Våra medarbetare är nyckeln till att leverera vård och stöd med hög kvalitet med patienten och invånaren i centrum.
Som miljösamordnare blir du en del av avdelningen Verksamhetsmiljö, som tillhör förvaltningens lednings- och verksamhetsstöd. Avdelningen leder och samordnar stödprocesser inom lokalfrågor, säkerhet, digitalisering och miljö. I lednings- och verksamhetsstödet ingår även avdelningarna för utveckling och kvalitet, HR, ekonomi samt förvaltningens chefläkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Dokumenterad erfarenhet av kemikalieriskbedömning och god kunskap om miljölagstiftning
- Erfarenhet av arbete i certifierad verksamhet och med interna och externa revisioner
- Erfarenhet av tillståndspliktig och/eller miljöfarlig verksamhet
- Förmåga att samordna och driva miljöarbetet i nära samverkan med olika delar av organisationen
- God kommunikativ förmåga och förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete
Meriterande
- Erfarenhet av arbete med farligt avfall och/eller kunskap om ADR-S
- Erfarenhet från ackrediterad verksamhetDina personliga egenskaper
Du är självständig, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett starkt engagemang, tar initiativ, trivs i att vara i en stödjande roll och skapar engagemang hos andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
