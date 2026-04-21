Miljörevisor till stort offentligt fastighetsföretag
Gvu AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gvu AB i Stockholm
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner - och nu vill vi bli flera. Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta.
Nu söker vi en miljörevisor för ett konsultuppdrag till en stor myndighet i centrala Stockholm. Uppdraget är på halvtid och pågår fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning.
Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund.
Beskrivning av uppdraget/rollen
Genomföra miljörevision med stickprovskontroll av ställda miljökrav i avtal hos ett urval av ramavtalade leverantörer (cirka 5-10 st) under perioden september-november höst 2026. Inom uppdraget även kontrollera om sociala hållbarhetskrav efterlevs om krav finns angivet i upphandling.
Miljörevision som innefattar inläsning av underlag, inhämtande av dokumentation hos leverantör samt platsbesök med stickprovskontroll i samband med att leverantören genomför den upphandlade tjänsten, i syfte att möjliggöra observation av hur uppdraget utförs enligt avtal. Inom uppdraget ta kontakt med leverantörerna och boka tid för miljörevision. Platsbesöken ska planeras in i god tid för att möjliggöra observation av leverantörens genomförande enligt avtal.
En skriftlig rapport per reviderad leverantör ska sammanställas som delges leverantör samt kunden med reflektion, iakttagelser och resultat från miljörevisionen. En skriftlig slutrapport med resultat av samtliga genomförda leverantörsrevisioner delges uppdragsgivaren med sammanställning av uppdraget, resultat, reflektion med förbättringsförslag och sammanfattning.
I uppdraget ingår kommunikation med leverantören för uppföljning och inhämtning av dokumentation av de avvikelser som uppkommer per leverantör innan överlämning till uppdragsgivare.
Slutredovisning med presentation och genomgång av resultat görs på plats hos uppdragsgivaren (miljöenhet, inköpsenhet, berörda förvaltare deltar mfl.) senast början av december.
Obligatoriska krav:
Du ska ha utbildning inom miljörevision, och ha kunskap om de energi- och miljöfrågor som förekommer vid fastighetsförvaltning samt vid om- och nybyggnation av flerbostadshus.
Ha kunskap om de lagar och bestämmelser som rör byggprocessens miljöaspekter.
Under den senaste 5-årsperioden ha utfört och ansvarat för minst två uppdrag inom leverantörsuppföljning.
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Skicka då ett aktuellt CV och en kort beskrivning på hur du uppfyller kraven för uppdraget till rekrytering@generokonsult.se
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Miljörevisor".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gvu AB
(org.nr 556841-5185) Arbetsplats
GVU AB Jobbnummer
9867154