Miljöråd - arbeta med miljö- och klimatfrågor i Bryssel
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Klimat- och näringslivsdepartementet
Nu söker vi dig som är en erfaren förhandlare med intresse för miljö- och klimatpolitik och har goda kunskaper om EU:s processer, institutioner och arbetssätt. Vi erbjuder en spännande tjänst i händelsernas centrum.
Som miljöråd företräder du Sveriges intressen inom det miljö- och klimatpolitiska området i EU. Det kan också bli aktuellt att arbeta med andra frågor inom Klimat- och näringslivsdepartementets område. Arbetet innebär att du förhandlar, främjar och bevakar svenska intressen i arbetet i EU:s ministerråd. Vidare arbetar du med påverkan gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. Strategiskt nätverkande är en del av vardagen. Du samarbetar nära med de andra råden från Klimat- och näringslivsdepartementet och ni täcker upp för varandra vid behov. Arbetet innebär ett nära samarbete med departementet, övriga utsända och representationens ledning.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.sePubliceringsdatum2026-02-27Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, med en inriktning som vi bedömer som relevant för tjänsten. Du har flerårig relevant erfarenhet från arbete i Regeringskansliet eller annan myndighet. Du ska ha erfarenhet av EU-arbete och- eller internationella förhandlingar. Har du erfarenhet av arbete med miljö - och klimatfrågor, EU förhandlingar och från arbete i EU:s institutioner är det meriterande. Har du även erfarenhet från att självständigt leda verksamhet eller processer är det också meriterande. Vidare ska du ha goda kunskaper om EU:s arbetssätt och beslutsprocesser samt god kännedom om klimat- och miljöfrågor. Du ska även ha kunskap om Regeringskansliet och dess arbetssätt och förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har kunskap om EU:s miljö- och klimatpolitik samt kunskap i andra sakfrågor som sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Goda kunskaper i franska eller andra EU-språk är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som person krävs det att du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du ska kunna arbeta flexibelt, strategiskt och under ett tidvis högt tempo. Du ska självständigt kunna driva flera processer parallellt, vara lösningsinriktad, pragmatisk och ha ett gott omdöme. Övrig information
Anställningen som miljöråd är ett tidsbegränsat förordnande i tre år med möjlighet till förlängning. Stationering i Bryssel. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningen är en utsändning från Sverige till Bryssel med villkor enligt Avtal om utlandstjänstgöring (UVA). En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring. En utlandsstationerad medarbetare måste därför vara socialförsäkrad och folkbokförd i Sverige.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Carolina Bjuggren Glanville på 08-405 23 27. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström gällande rekryteringsprocessen på 08-405 97 58. Fackliga kontaktpersoner är Ivian Paulino Lorenzo (ST) och Johan Strokirk (SACO). Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9766777