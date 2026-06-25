Miljöprövningsmyndigheten söker en HR-partner
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Har du gedigen erfarenhet inom HR-området, drivs av utveckling och delar den statliga värdegrunden? Vill du vara med i uppbyggnaden av Sveriges nya Miljöprövningsmyndighet, med initialt fokus på kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke?
Nu reformeras miljöprövningen; uppgifter ska flyttas från miljöprövningsdelegationerna till en ny myndighet för att skapa en mer samlad, effektiv och rättssäker miljöprövning. Till detta arbete söker vi nu en erfaren HR-partner.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp den nya Miljöprövningsmyndigheten och dess HR-verksamhet från grunden. Du kommer att få ett brett och utvecklande uppdrag där du tillsammans med andra bland annat driver arbetet med att kompetensförsörja verksamheten. Hos oss blir du delaktig i att bygga vår framtida organisation och arbetsplats, välkomna nya kollegor och bygga en kultur som vilar på den statliga värdegrunden.Dina arbetsuppgifter
Som HR-partner ligger fokus inledningsvis främst på att kompetensförsörja verksamheten samt utveckla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. I det arbetet kommer du att fokusera på bemanning, både genom verksamhetsövergångar från andra myndigheter och rekrytering av nya medarbetare. Övriga uppgifter innebär att du arbetar brett och utvecklande med frågor som rör råd och stöd till de chefer som rekryteras till verksamheten, samverkan med fackliga organisationer, processer som rör lönebildning samt med att ta fram styrande dokument inom HR-området.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalvetarområdet, alternativt annan beteendevetenskaplig utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant. Du har minst fem års samlad erfarenhet av kvalificerat arbete inom en bredd av frågor inom HR-området, med tyngdpunkt på kompetensförsörjning, bemanning och attraktiv arbetsgivare. Din erfarenhet inkluderar att arbeta i team, stötta chefer inom HR-området och att självständigt arbeta med alla delar av rekryteringsprocessen. Du har också erfarenhet av arbete i digitala rekryteringsverktyg.
Du har såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet av arbetsrätt och villkorsfrågor, kompetensbaserad rekrytering samt lönebildningsarbete. Arbetsuppgifterna kräver mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete inom statlig verksamhet, samverkan med fackliga organisationer samt lönesystemet Primula. Vi ser även gärna att du har deltagit i arbete med strategisk kompetensförsörjning och framtagande av kompetensförsörjningsplan.
Vi söker dig som vill bidra till utveckling och förbättring och som gärna delar med dig av din kunskap. Du tycker om att självständigt driva arbetet framåt på ett ansvarsfullt och strukturerat sätt och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Som person är du nyfiken, kommunikativ och lösningsorienterad och trivs med att samarbeta och utveckla verksamheter tillsammans med andra.
Anställningen
Initialt kommer du att anställas i den kommitté som har i uppdrag att bilda den nya myndigheten. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas. Anställningen övergår den 1 juli 2027 i en tillsvidareanställning på Miljöprövningsmyndigheten.
Anställning i staten medför goda villkor gällande semester och pension samt ett fokus på ett hållbart och flexibelt arbetsliv. Du kan läsa mer om det statliga arbetsgivarerbjudandet på Arbetsgivarverkets webbsida.
För ytterligare frågor om anställningen, kontakta rekryterande chef Annelie Roswall Ljunggren, alternativt medarbetare i kommittén; Maria Kling (fram till den 26 juni) eller Lars Wedlin (från den 29 juni). Samtliga nås på tfn 08-405 10 00.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 juli 2026. Sänd din ansökan via e-post till: kn.org.miljoprovning@regeringskansliet.se
.
Om du har skyddad identitet, vänligen kontakta rekryterande chef.
Miljöprövningsmyndigheten kommer att inleda sin verksamhet den 1 juli 2027 och ansvara för de uppgifter som idag finns hos miljöprövningsdelegationerna. Intentionen är att myndigheten ska fortsätta växa och på sikt även ta över vissa uppgifter från mark- och miljödomstolarna.
Myndigheten kommer att vara lokaliserad i Stockholmsområdet samt eventuellt ha verksamhet på andra orter i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: kn.org.miljoprovning@regeringskansliet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831)
Karlavägen 100 (visa karta
)
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljöprövningsmyndigheten Kontakt
Utredningssekreterare
Lars Wedlin (från och med 29 juni) 08-405 10 00 Jobbnummer
9978750