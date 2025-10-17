Miljökonsult till infrastrukturprojekt - Skellefteå & Umeå
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Skellefteå Visa alla hälsoskyddsjobb i Skellefteå
2025-10-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Arvidsjaur
, Boden
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera konsulter till ett uppdrag som produktionsstöd inom miljö för Trafikverket. Tjänsterna är stationerade i Skellefteå och Umeå.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid, där du kommer att arbeta nära Trafikverkets projektorganisation i byggskedet. Uppdraget kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och innebär resor inom entreprenadområdet samt mellan projektkontor.
Uppdraget
Vi söker nu tre stycken till ett uppdrag som produktionsstöd inom miljö. Rollen innebär att arbeta som en förstärkning i en större projektorganisation och bidra aktivt i byggskedet. Du kommer att arbeta nära projektledning, byggledning och entreprenörer, med ansvar för miljöfrågor inom bland annat mark, vatten, luft, klimat, natur samt buller och vibrationer. Uppdraget ställer krav på flexibilitet, god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Resor i tjänsten förekommer regelbundet inom entreprenadområdet samt mellan projektkontor.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Driva projektens miljöarbete utifrån kontraktshandlingar
Följa ledningssystemet inom kunskapsområdet och bidra till förbättringar
Använda interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg
Vägleda projektorganisationer i tillämpning av arbetssätt och verktyg
Ge råd och instruktioner för problemlösningar inom miljöområdet
Säkerställa att dokumentation uppfyller miljölagstiftning och interna krav
Säkerställa efterlevnad av krav i tillstånd, anmälningar och dispenser
Bistå projektledare vid kontakter med myndigheter och externa intressenter
Bidra till hållbara och ekonomiska lösningar ur ett livscykelperspektiv
Bistå projektledning vid beredning av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Stödja organisation och sakkunniga vid tvister
Delta vid granskning av relationshandlingar och förvaltningsdata
Följa upp och dokumentera miljöarbete enligt kontrollprogram
Följa upp entreprenörers arbetsberedningar
Driva och delta i miljöfrågor på möten med entreprenörer
Delta vid och följa upp miljöronder
Samordna och granska inventeringar och utredningar
Följa upp entreprenörens systematiska miljöarbete
Vara regelbundet ute på byggarbetsplatser
Arbeta självständigt i nära samarbete med projektorganisation
Ta stöd av miljöspecialister vid behov
Använda egen bil i tjänst för resor till och inom arbetsplatser och projektkontor
Krav (OBS, obligatoriska)
Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
a) Högskole- eller universitetsutbildning inom anläggning/miljö, minst 120 hp eller dylikt, eller arbetserfarenhet inom miljö motsvarande som av beställaren kan bedömas likvärdig.
b) Fem års relevant erfarenhet av miljörelaterat arbete inom bygg- och infrastruktursektorn.
c) Kunskaper inom miljölagstiftning kopplat till infrastrukursentreprenader.
d) B-körkort.
Biträdande resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
a) Högskole- eller universitetsutbildning inom anläggning/miljö, minst 120 hp eller dylikt.
b) B-körkort.
Meriterande
Du har har arbetat med miljöfrågor (inom produktion) i bygg- och infrastruktursektorn i minst 3 år.
Du har har hög problemlösningsförmåga.
Du har hög kommunikationsförmåga. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9562462