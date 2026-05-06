Miljökonsult inom förorenade områden och gruvavfall i Norrbotten
Är du engagerad och vill göra skillnad inom miljöfrågor, särskilt när det gäller förorenade områden? Har du en stark förmåga att se möjligheter? Då kan du vara vår nya kollega!
Varför jobba hos oss?
Vi vill förstärka vår grupp och söker dig som vill arbeta inom förorenade områden, bl.a. stora eller komplexa miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och -lösningar.
På Sweco jobbar ett stort gäng miljökonsulter med både bred och djup expertis. Medarbetarna har ett stort driv och genomför allt från utredningar och analyser till projekteringsuppdrag inom miljö-, vatten- och hållbarhetsområdet. Tjänsteutbudet är brett, vilket gör arbetet mycket omväxlande och vi möter dagligen kunder med olika behov och kollegor med många olika kompetenser.
Hos Sweco i Norrbotten blir du del av en fantastisk grupp med kompetenta och nyfikna människor, som tar stort ansvar för sitt arbete och som gillar att samarbeta och hjälpa varandra. Gemensamt är också att alla känner engagemang för att göra nytta i ett större sammanhang. Att arbeta på Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Hos oss är professionell utveckling inte bara en möjlighet, det är en förutsättning.
Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I relationer till varandra och till kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt - både i jobbet och i livet. Sweco är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!
Din framtida roll
Du kommer att arbeta som handläggare, uppdragsledare eller specialist (beroende på din bakgrund) i både mindre- och större, mer komplexa projekt, inom förorenande områden och/eller gruvavfall. Du arbetar i ett nätverk med kollegor inom området och angränsande kompetensområden inom Sweco.
Du är en person som med din erfarenhet kan främja arbetet med förorenade områden. Du tar ett naturligt ansvar för utveckling, både avseende teknik och kundrelationer. Du har stor påverkan på utformningen av din framtida roll utifrån din kunskap och dina intressen.
Din placering kan vara på något av våra kontor inom Norrbotten som Gällivare, Boden, Piteå, Kiruna eller Luleå.
Den vi söker - är det du?
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom naturvetenskapligt område såsom exempelvis geokemi, miljövetenskap, ekologi. Vi söker både dig som är i början av din karriär och dig som har erfarenhet av att arbeta i fält och/eller som uppdragsledare, handläggare eller specialist inom förorenade områden.
Erfarenhet inom följande områden är meriterande:
Föroreningsutredning och efterbehandling av sediment och grundvatten
Erfarenhet av projektering och arbete med förfrågningsunderlag med kunskap inom AMA och entreprenader
Erfarenhet inom fördjupade riskbedömningar, riskvärdering, åtgärdsutredningar och efterbehandlingsprojekt, åtgärdslösningar in-situ, samt miljökontroll vid efterbehandling
B-körkort
Som person är du drivande, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga. Du är intresserad av att själv utvecklas, men också att vara med och utveckla dina kollegor. Du gillar att skapa kontakter både externt och internt. På Sweco värdesätts ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, då kommunikation är viktigt både för kundrelationer och för goda resultat i uppdrag.
Annonsen kommer att ligga ute till och med den 15 juni 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta Stefan Evenseth, +46 709 119 439, stefan.evenseth@sweco.se
.
Vill du vara med och forma framtiden? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweco Sverige AB
(org.nr 556767-9849), https://www.sweco.se/
982 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sweco AB Jobbnummer
9895301