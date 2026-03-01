Miljökonsult för MKB till tematiskt tillägg i översiktsplan
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Sala Visa alla hälsoskyddsjobb i Sala
2026-03-01
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sala
, Västerås
, Hallstahammar
, Enköping
, Fagersta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En kommun arbetar med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på förnybar energi. I tillägget görs avvägningar mellan intresset för förnybar energi och annan mark- och vattenanvändning. Uppdraget är att genomföra en strategisk miljöbedömning och leverera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller lagkrav och kan ligga till grund för beslut i planprocessen.
Tillägget omfattar både produktion och lagring av energi. För produktion ingår vindkraft och solenergi. För storskalig energilagring ingår storskalig batterilagring, vätgas som energilager samt pumpkraftverk. Miljöbedömningen ska genomföras parallellt med framtagande av planhandlingar och vara integrerad i planprocessen.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra en strategisk miljöbedömning kopplad till tematiskt tillägg till översiktsplan.
Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt gällande lagstiftning och krav för översiktsplanering.
Arbeta integrerat med planprocessen och säkerställa att miljöaspekter vägs in i planering och beslutsfattande.
Följa och anpassa arbetet efter planprocessens steg (samråd, granskning och antagande) och dess politiska beslutsordning.
Samordna och leda arbetet som uppdragsledare (max en uppdragsledare) samt föreslå lämplig resurssättning i teamet.
Ta fram underlag som kan ligga till grund för beslut och som stödjer hållbar utveckling.
KravErfarenhet av att ta fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en översiktsplan.
Genomfört strategiskt miljöbedömningsarbete med framtagande av MKB till översiktsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan eller annat fysiskt planeringsprojekt.
För uppdragsledare: erfarenhet av att ha haft rollen som uppdragsledare i relevanta referensuppdrag.
För utredningen relevant universitetsutbildning med minst kandidatexamen, eller kombination av utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med strategisk miljöbedömning inom tematiska översiktsplaner med fokus på förnybar energi.
Erfarenhet kopplat till planeringsunderlag för vindkraft, solparker och/eller storskalig energilagring (batterilagring, vätgas, pumpkraftverk).
Erfarenhet av att arbeta nära politiskt styrda planprocesser.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308826-1867183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sala Station (visa karta
)
733 38 SALA Jobbnummer
9769573