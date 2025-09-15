Miljökompetens till projekt i unik flygplatsmiljö!
2025-09-15
Engageras du av miljöarbete i projekt? Vill du vara med och minska miljö- och klimatpåverkan på en av Sveriges största knutpunkter? Som miljöspecialist på Stockholm Arlanda Airport är du en del av ett varmt och välkomnande gäng. Hos oss får du en nyckelroll i att förmedla och förtydliga miljö- och lagkrav för projektorganisationer så att de kan projektanpassas och omhändertas på bästa sätt. Tillsammans ser vi till att Swedavia når våra högt uppsatta klimat- och miljömål.
Vad innebär rollen? Swedavias projektverksamhet driver bygg- och anläggningsprojekt där miljösamordnare ibland ingår. Du arbetar på HSSE Miljö som länk mellan projekt och miljöfunktion, med fokus på anläggningsfrågor, i nära samarbete med kollegor inom bland annat Risk, Safety och Arbetsmiljö. Du säkerställer att miljöfrågorna prioriteras och integreras i alla skeden av arbetet så att projektet kan leverera enligt de krav som finns. Du är spindeln i nätet och är en van kommunikatör som tydligt kan förmedla budskap mellan olika roller. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa att miljö- och lagkrav når ut i projektens alla skeden, men även att projektens behov lyfts tillbaka internt
Fungera som stöd till projektens miljösamordnare och andra roller
Du håller utbildningar, sammanställer underrättelser, hanterar anmälningsärenden och gör löpande uppföljning av miljökrav i projekt.
Bidra till att Swedavias miljö- och klimatmål uppnås
I rollen ingår även att du:
Arbetar självständigt och driver frågor framåt på ett proaktivt sätt.
Du går miljöronder och är aktiv i riskworkshops.
Håller utbildningar och sammanställer underrättelser
Hanterar anmälningsärenden och följer upp miljökrav i projekt
Deltar i miljöronder och riskworkshops
I vissa fall kliver in som miljösamordnare i projekten
Att arbeta i en flygplatsmiljö innebär unika förutsättningar - med höga säkerhetskrav, dygnet runt-verksamhet och komplexa regelverk - vilket gör även mindre projekt både utmanande och stimulerande.
Tjänsten är placerad på Stockholm Arlanda Airport, med möjlighet till resor till andra flygplatser i landet.
Vem är du? Det här är en tjänst för dig som är nyfiken och trivs med att arbeta i grupp och som på ett engagerat och drivande sätt stöttar projektverksamheten för att minska miljö- och klimatpåverkan. Vi söker dig med bakgrund som miljökonsult inom förorenad mark, miljösamordnare, KMA-samordnare, miljörådgivare inom markfrågor, miljöspecialist eller liknande. Att bära varselkläder är en naturlig del av ditt arbete och du tycker om att arbeta i projektmiljöer i planeringsskeden så väl som under produktion. Du har minst fem års erfarenhet av miljöarbete i anläggningsprojekt.
Som person är du strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära, stödjande och besitter förmågan att på ett pedagogiskt sätt öka kunskap och förståelse mellan avdelningarna. Du drivs av ständiga förbättringar och av att knyta kontakter.
Du har:
naturvetenskaplig eller teknisk högskole- eller universitetsutbildning
erfarenhet av att arbeta i projekt som konsult, entreprenör eller annan likvärdig roll
kompetens inom mark- och anläggningsarbete, förorenad mark och masshantering
kännedom om AMA anläggning
erfarenhet som beställarstöd
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
erfarenhet av beräkningar, rapportering och uppföljning av klimatdata i projekt
erfarenhet av att hantera och granska projektinköp
Meriterande med erfarenhet av:
generell miljökunskap inom t ex kemikalier, avfall, yt- och/eller grundvatten, klimatkalkyler, miljöcertifiering
ledningssystem så som ISO 14001
erfarenhet av systemstöd ex Byggvarubedömning
erfarenhet av arbete som miljöstöd inom bygg- och fastighetsbranschen
erfarenhet av miljö- och hållbarhetsbedömningar av byggvaror
Vad erbjuder vi dig? Förutom en häftig arbetsplats och ett förmånspaket som du kan läsa mer om här så får du delta i en spännande fas i klimatomställningen där du har möjlighet att vara med och påverka i en bransch där klimatfrågan är av största vikt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ibrahim Alturk, ibrahim.al-turk@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 5 oktober. Vi ser fram emot din ansökan!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.
