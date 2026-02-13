Miljöinspektör till stor kund. Uppdragsperiod (16 mars till 15 juni-2026)
Vi söker nu en Miljöinspektör till vår kund Nivå 3 med erfarenhet av radonärendenUppdragsperiod: (2026-03-16 - 2026-05-15)Omfattning: 100%Ort: SträngnäsAnsök omgående, dock senast 18 februari
Bakgrund Miljöenheten hos vår kund arbetar med att strukturera radonärenden och söker därför en konsult som ska gå igenom befintliga radonärenden och utreda vad som behöver göras i respektive ärende och lägga in detta i en strukturerad fil.
Uppdragsbeskrivning Uppdraget avser en miljöinspektör som under våren ska gå igenom ca 220 radonärenden och utreda vad som behöver göras i respektive ärende, exempelvis identifiera om ny mätning krävs, om mätningen uppfyller kraven, om åtgärder krävs mm. Resultatet ska samlas i en strukturerad fil enligt särskild instruktion.
Kompetenskrav på dig som konsult
Vara utbildad miljöinspektör
Ha minst tre (3) års erfarenhet som miljöinspektör
Ha erfarenhet av att hantera radonärenden
Kunna tala och skriva svenska språket flytande
Ha god organisationsförmåga och vara noggrann
Ha hög social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
Meriterande
Har arbetat i ärendesystemet Castor
Omfattning & Plats Den förväntade omfattningen av uppdraget är 100 % tjänstgöring under 3 månader. Uppdragsstart önskas snarast efter tilldelning. Förhoppningen är att konsulten är färdig med uppdraget efter 3 månader, men förlängning är möjlig enligt nedan om uppdraget inte är klart eller kompletterande uppgifter har uppstått.
Referensuppdrag Som särskilt bevis för att du som konsult har kunskap och erfarenhet rörande radonärenden ska du redovisa minst ett (1) referensuppdrag som du har utfört.
Referensuppdragens omfattning ska vara minst 100 timmar.
Referensuppdraget ska vara utfört under de senaste tre (3) åren.
Uppgift om uppdragsgivare, en kort beskrivning av referensuppdraget (inklusive omfattning och tidpunkt) samt kontaktperson med telefonnummer och e-postadress ska framgå i ditt personliga brev.
Referenten ska vara vidtalad och ska kunna verifiera att referensuppdraget har utförts enligt beskrivningen och med gott resultat.
Handlingar som ska bifogas i din ansökan:
CV i (Word-format)
Personligtbrev med motivation och referenser
Startdatum: 2026-03-16
Slutdatum: 2026-05-15 (Möjlighet till förlängning)
Ansök omgående, dock senast 18 februari Så ansöker du
