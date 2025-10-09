Miljöinspektör till Miljö- och byggnadsnämnden, tillsvidareanställning
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Borgholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Borgholm
2025-10-09
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen i Borgholm
Vi söker nu en engagerad miljöinspektör för en tillsvidareanställning till Miljö- och Byggnadsnämnden. Här har du möjlighet att kombinera din servicekänsla och dina kunskaper inom miljö-och hälsoskydd med din förmåga att skapa struktur och effektivitet, och samtidigt bidra till en hållbar utveckling för Borgholms kommun och Öland.
Miljö- och byggavdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen, där du kommer att arbeta tillsammans med cirka 25 kunniga och engagerade kollegor inom Administrativa-, Bygg- och Miljöenheten. Du kommer att tillhöra Miljöenheten.
Borgholms kommun är en av landets populäraste platser för delårsboende med ett stort antal fritidshus. Under sommarhalvåret mångdubblas befolkningen och ett stort antal säsongsföretag inom besöksnäringen öppnar. Det finns också många lantbruk. Här har vi en betydande mängd ärenden inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedels- och serveringstillstånd.
Borgholms kommun erbjuder högkvalitativ vård, omsorg och skola, samt all samhällsservice du behöver i en omgivning av fantastisk natur. Livet på Öland är en unik kombination av stad och landsbygd, där lugnet under vinterhalvåret skapar en vacker kontrast till den pulserande sommaren. Borgholms kommun rankas också som en av Sveriges tryggaste kommuner och många uppskattar den bekvämlighet och tillgänglighet som livet här erbjuder.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör hos oss arbetar du brett inom miljöbalkens område. Du kommer främst att arbeta med frågor som rör avloppsreningsverk, avfall, vindkraft, förorenad mark, hamnar, biogas och buller. Det är ett varierat arbete där du ansvarar för planering och genomförande av tillsynsbesök, skriva rapporter och göra uppföljningar. Du handlägger självständigt utredningar, klagomål och anmälningar. Du utformar tjänsteskrivelser och fattar beslut på delegation, men kan även få föredra ärenden för miljö- och byggnadsnämnden. En viktig del i arbetet är att vara rådgivande och ge information till verksamheter och allmänheten.
Du har alltid stort stöd från kollegor och chef samtidigt som det finns goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete genom kontinuerlig kompetensutveckling och deltagande i projekt och nätverk.
Arbetet styrs utöver miljöbalken också av kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att du kommer att arbeta i ett regelstyrt och noggrant sammanhang.
Här får du chansen att bli en del av en trygg och utvecklingsinriktad arbetsmiljö, där din insats verkligen gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom miljöområdet, eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om miljöbalken och förvaltningslagen samt gärna erfarenhet av myndighetsutövning.
Dina IT-kunskaper är goda och tidigare erfarenheter av arbete i ärendehanteringssystemet Ecos ses som meriterande. Du är trygg i att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och självgående. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Med ditt prestigelösa förhållningssätt ser du det som en självklarhet att dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap. Du är kommunikativ och kan anpassa dig efter olika mottagare och syften på ett tydligt och konkret sätt. Ditt bemötande är professionellt och serviceinriktat.
Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795) Arbetsplats
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Miljö- och Byggchef
Karin Bergman karin.bergman@borgholm.se 0485-88137 Jobbnummer
9549836