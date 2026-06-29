Miljöinspektör till Bygg- och miljöenheten
Nykvarns Kommun / Hälsoskyddsjobb / Nykvarn Visa alla hälsoskyddsjobb i Nykvarn
2026-06-29
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg? Vi på kontoret Bygga, bo och miljö tar stort ansvar för komplexa frågor kring kommunens utveckling. Nykvarn växer och vi behöver vara snabbfotade och lösningsorienterade eftersom utvecklingen pågår hela tiden. Vi har ett stort ansvar för att skapa samhällsnytta och att göra det där lilla extra i vårt arbete varje dag.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och har ett gott omdöme. Du trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med samverkan och där du behöver balansera service med myndighetsutövning. Du har förmåga att göra sakliga bedömningar, kommunicera tydligt, vara strukturerad och noggrann och ha ett öga för detaljer. Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill bidra till utvecklingen av både tillsynen och gruppens gemensamma arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att möta både företag, invånare och andra myndigheter. Du behöver också kunna hantera ärenden där det ibland finns olika förväntningar, starka åsikter eller behov av tydliga myndighetsbesked.
I rollen ingår bland annat att:
planera och genomföra tillsyn enligt miljöbalken,
handlägga klagomål och inkommande miljöärenden,
genomföra platsbesök och inspektioner,
granska verksamheters egenkontroll,
bedöma miljörisker och behov av åtgärder,
skriva inspektionsrapporter, beslut och förelägganden,
följa upp att beslutade åtgärder genomförs,
ge tydlig information och vägledning till verksamhetsutövare och invånare,
bidra till tillsynsplanering, behovsutredning och verksamhetsuppföljning,
medverka i utveckling av rutiner, mallar och digitala arbetssätt.
Om verksamheten
Vill du arbeta brett med miljötillsyn och samtidigt vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom kommunal myndighetsutövning? Nu söker vi en miljöinspektör till bygg- och miljöavdelningen med inriktning mot allmän miljötillsyn. Hos oss får du en viktig roll i en verksamhet där rättssäkerhet, service, miljönytta och samhällsutveckling möts. Du blir en del av en miljögrupp som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och som har ett nära samarbete med bygglov, planering, teknisk verksamhet och andra delar av kommunen. Vi söker dig som vill arbeta i en bred och varierad roll där du både får handlägga egna ärenden, genomföra tillsyn, möta verksamhetsutövare och bidra till att utveckla våra gemensamma arbetssätt.
Som miljöinspektör hos oss arbetar du med allmän miljötillsyn enligt miljöbalken. Rollen omfattar både planerad tillsyn och händelsestyrda ärenden. Du kommer att handlägga klagomål, genomföra inspektioner, granska egenkontroll och följa upp att verksamheter lever upp till lagstiftningens krav. Arbetet kan exempelvis omfatta tillsyn av mindre miljöfarliga verksamheter, avfallshantering, kemikalier, störningar, utsläpp, egenkontroll och andra miljöfrågor som uppkommer inom kommunens tillsynsansvar. Rollen är bred en viktig del i arbetsgruppen. Du kommer att bidra till att ärenden hanteras effektivt, att tillsynen blir mer systematisk och att våra bedömningar blir tydliga och enhetliga. Det finns också möjlighet att på sikt utvecklas mot ett större ansvar inom någon del inom miljöskydd, beroende på din erfarenhet, kompetens och verksamhetens behov.
Hos oss får du en bred och utvecklande roll i en kommun där miljöfrågorna är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen. Du får arbeta nära kollegor inom miljö, bygglov, planering och teknisk verksamhet, och vara med och bidra till tydliga, rättssäkra och effektiva processer. Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där digitalisering, nya arbetssätt och ökad systematik i tillsynen är viktiga delar. Det innebär att du inte bara får arbeta med löpande ärenden, utan också vara med och påverka hur vi utvecklar verksamheten framåt.KvalifikationerKvalifikationer
relevant utbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller likvärdig utbildning
kunskap om miljöbalken,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
god administrativ förmåga,
B-körkort,
intresse för kommunal tillsyn och myndighetsutövning.
Meriterande:
erfarenhet av kommunal miljötillsyn,
god förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation,
erfarenhet av handläggning enligt miljöbalken,
erfarenhet av tillsyn av miljöfarliga verksamheter,
erfarenhet av klagomålshantering,
erfarenhet av avfall, kemikalier eller egenkontroll,
erfarenhet av ärendehanteringssystem inom miljöområdet,
erfarenhet av eller intresse för enskilda avlopp,
intresse av att på sikt utvecklas mot en tydligare roll inom prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.
Övrig information
I Nykvarns kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.
För denna befattning kan provanställning bli aktuell.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "121:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygga, bo och miljö Kontakt
Avdelningschef
Marcus Åberg marcus.aberg@nykvarn.se Jobbnummer
9983923