Miljöinspektör med livsmedelsinriktning
Lindesbergs kommun, Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Lindesberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Lindesberg
2025-12-19
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av tre huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, planering och projekt samt bygg och miljö. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör med inriktning på livsmedel arbetar du med tillsyn och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Ditt arbete innebär att genomföra kontrollbesök, skriva rapporter och fatta beslut samt hantera händelsestyrd tillsyn, exempelvis klagomål och misstänkta matförgiftningar.
Du kommer att ha en rådgivande roll där du ger vägledning till både livsmedelsföretagare och allmänheten för att bidra till en god livsmedelshantering i kommunen. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samverkan med kollegor inom livsmedelsgruppen och andra enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning, såsom miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsingenjör eller annan likvärdig utbildning och gärna några års erfarenhet inom livsmedelstillsyn . Du har goda kunskaper i livsmedelslagstiftningen.
För att lyckas i rollen är du trygg i att göra objektiva bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut med integritet. Du har en stark kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer i mötet med både verksamhetsutövare och allmänhet. Flexibilitet och förmågan att anpassa dig efter olika situationer är viktiga egenskaper, liksom ett strukturerat arbetssätt där du kan planera och prioritera ditt arbete effektivt. Du trivs i en roll där du får ta egna initiativ men uppskattar också samarbete och erfarenhetsutbyte med kollegor. Vidare ska du kunna uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift.
Tjänsten kräver B-körkort.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BMN:A 2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Miljöenheten Kontakt
Enhetschef
Hilkka Sievert 0581-83025 Jobbnummer
