Miljöinspektör med inriktning på små avlopp
2026-03-02
Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst.
Vi är ett kommunalförbund för Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner med ett gemensamt miljökontor i Sölvesborg. Vi fullgör medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Hos oss arbetar cirka 30 personer med fokus på dem vi är till för. Detta innebär att vi är informativa och rådgivande men ställer även krav och tar de beslut som behövs för att minska miljöpåverkan, öka lagefterlevnad och bidra till ett bra företagsklimat med sund konkurrens mellan företag och verksamheter.
Vår förvaltning är organiserad med en stab, miljöskyddsenhet samt en livsmedel- och hälsoskyddsenhet. Du kommer att ingå i livsmedel- och hälsoskyddsenheten som består av cirka tolv personer.
Som anställd hos oss erbjuder vi dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Varierade arbetsdagar
Stor möjlighet att påverka och utveckla enheten och förbundet
Flextid
Friskvårdsbidrag
Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör med inriktning på små avlopp, arbetar du huvudsakligen med följande:
- Handlägga anmälnings- och ansökningsärenden inom avloppsområdet.
- Tillsyn inifrån kontoret, ta fram beslutsunderlag och fatta beslut.
- Tillsyn ute i fält på små avloppsanläggningar.
- Upprätta inspektionsrapporter.
- Svarar på frågor frågor från allmänheten och lämnar information.
Rollen innebär att du har ansvar att driva dina ärenden från start till slut. Kontakter med media kan även förekomma. Ett professionellt bemötande är en viktig del i arbetet för att skapa en god kontakt med de företag och privatpersoner vars ärenden du hanterar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på ca 4 personer, som tillsammans planerar, genomför och utvecklar tillsynsarbetet och vårt arbetssätt. Att arbeta med utveckling är en självklar del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning på miljövetenskap, geologi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Utbildning inom miljörätt och/eller förvaltningsrätt.
Mycket god svenska i tal och skrift.
God IT-vana och erfarenhet av Office-paketet.
B-körkort (manuell växellåda).
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande.
Strukturerad och serviceinriktad.
Lösningsfokuserad och positiv.
Intresserad av digitala lösningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
