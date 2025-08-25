Miljöinspektör med inriktning på miljöskydd och förorenad mark
Åstorps kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Åstorp Visa alla hälsoskyddsjobb i Åstorp
2025-08-25
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorp
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Tjänsten är placerad på Miljökontoret, där fem miljöinspektörer arbetar som en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för frågor som rör fysisk planering, markanvändning, byggande, livsmedelskontroll, tobakstillstånd samt miljö- och hälsoskydd.
Arbetsplatsen präglas av ett öppet samtalsklimat och en god stämning. Vi erbjuder flexibla arbetstider och goda möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Miljökontoret består av fem engagerade medarbetare som arbetar med prövning och tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.
I denna roll kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att omfatta planering och genomförande av tillsyn av miljöfarliga verksamheter, exempelvis verkstadsindustrier, fordonstvättar, bensinstationer, kemikaliehantering samt förorenade områden. Vi söker särskilt dig som har kompetens och erfarenhet inom förorenad mark, masshantering och miljötillsyn av B-verksamheter.
Beroende på din bakgrund och dina intressen kan även andra tillsynsområden bli aktuella. I tjänsten ingår också arbetsuppgifter som att besvara enkäter och remisser, delta i kommunens övergripande strategiska- och hållbarhetsarbete, bidra till den interna verksamhetsutvecklingen samt ge god service till kommunens invånare.
Arbetet är både varierande och stimulerande, med en kombination av tillsynsarbete i fält och kontorsuppgifter. Miljökontoret har en väl utvecklad struktur och strategi för tillsynsarbetet, men du ges samtidigt stort utrymme att påverka och forma din arbetsdag både självständigt och i nära samarbete med kollegorna.
Vi arbetar i ärendehanteringssystemet EDP Vision och erbjuder möjlighet till viss distansarbete.
Rekryteringen sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Du kan med fördel redan nu boka in måndagen den 15 september 2025 för intervju. Vi återkommer med mer information och exakta tider längre fram.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser miljö- och hälsoskyddsfrågor i ett helhetsperspektiv och som vill bidra i ett team. Du har en högskoleutbildning inom miljöskydd, miljövetenskap eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kunskaper i miljö- och förvaltningsrätt är meriterande.
Erfarenhet av miljöskyddsarbete i en politiskt styrd organisation och av myndighetsutövning enligt miljöbalken är särskilt värdefull. Vi ser gärna att du har arbetat som miljöinspektör, helst med frågor som rör förorenad mark och masshantering, eller på annat sätt skaffat erfarenhet inom dessa områden. Även erfarenhet av tillsyn inom andra områden är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i relevant lagstiftning och en förmåga att kombinera service- och myndighetsrollen i dina kontakter med kommunens invånare och företagare. Du bör också vara trygg med att hålla presentationer och förmedla din kunskap till andra.
Som medarbetare på Miljökontoret förväntas du samarbeta med kollegor i bedömningar och arbetssätt, samtidigt som du tar ett självständigt ansvar för dina uppgifter. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten kräver B-körkort, god datorvana samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Mentor Demjaha mentor.demjaha@astorp.se 042-64000 Jobbnummer
9473308