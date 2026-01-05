Miljöinspektör med inriktning på miljöskydd
2026-01-05
Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst.
Vi är ett kommunalförbund för Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner med ett gemensamt miljökontor i Sölvesborg. Vi fullgör medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Hos oss arbetar cirka 30 personer med fokus på dem vi är till för. Detta innebär att vi är informativa och rådgivande men ställer även krav och tar de beslut som behövs för att minska miljöpåverkan, öka lagefterlevnad och bidra till ett bra företagsklimat med sund konkurrens mellan företag och verksamheter.
Vår förvaltning är organiserad med en stab, en miljöskyddsenhet samt en livsmedel- och hälsoskyddsenhet. Du kommer ingå i miljöenheten som består av tio personer.
Som anställd hos oss erbjuder vi dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Varierade arbetsdagar
Stor möjlighet att påverka och utveckla enheten och förbundet
Flextid
Friskvårdsbidrag
Publiceringsdatum2026-01-05
Nu söker vi en engagerad och kunnig miljöinspektör som vill vara med och göra skillnad inom området miljöfarlig verksamhet. Som miljöinspektör kommer du att ha en viktig roll för att säkerställa en hållbar och säker miljö för framtida generationer.
I arbetet som miljöinspektör kommer du att vara med och planera samt genomföra tillsyn utifrån miljöbalken. Du kommer handlägga ärenden av olika slag samt ge vägledning till företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, till exempel täkter och industrier. Arbetet erbjuder stor variation med inslag av både administrativt arbete och praktiska uppgifter ute på fältet.
Rollen innebär att du har ansvar att driva dina ärenden från start till slut. Du gör tillsyn ute på plats, kontrollerar brister, följer upp och ställer krav samt tar beslut vid behov. En del av arbetet är att ge information och råd till verksamheter, samt att samverka med medlemskommunerna. Kontakter med media kan även förekomma. Ett professionellt bemötande är en viktig del i arbetet för att skapa en god kontakt med de företag och privatpersoner vars ärenden du hanterar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på cirka tio personer, som tillsammans planerar, genomför och utvecklar tillsynsarbetet och vårt arbetssätt. Att arbeta med utveckling är en självklar del av vardagen. Du planerar och genomför självständigt dina inspektioner, vilket skapar flexibilitet för dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning på miljö- och hälsoskydd, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket god svenska i tal och skrift.
God IT-vana och erfarenhet av Office-paketet
B-körkort (manuell växellåda).
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom miljörätt och/eller förvaltningsrätt.
Erfarenhet från myndighetsutövning och tillsyn.
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande.
Strukturerad och serviceinriktad.
Lösningsfokuserad och positiv.
Intresserad av digitala lösningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
