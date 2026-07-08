Miljöinspektör med inriktning miljöskydd (förorenade områden)
Järfälla kommun, Miljö och bygglov / Hälsoskyddsjobb / Järfälla Visa alla hälsoskyddsjobb i Järfälla
2026-07-08
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Miljö- och hälsoskyddsenheten med sina 27 anställda ligger under miljö- och bygglovsnämnden och tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vårt mål är att vara en effektiv och rättssäker myndighet som bidrar till god livsmedelssäkerhet, en god miljö och en hållbar utveckling i kommunen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare har valt att söka nya utmaningar så välkomnar vi nu en ny kollega till vår arbetsgrupp inom förorenade områden och masshantering.
Vill du jobba på en arbetsplats där vi är måna om varandra och där vi kan erbjuda många spännande arbetsuppgifter och där du har möjlighet att utvecklas som person?
Om du svarar ja på frågan ovan så är du välkommen att söka denna tjänst!
Som inspektör arbetar du både självständigt och i grupp, vilket gör att du ska ha lätt att samarbeta med dina kollegor samt kunna driva egna projekt.
Vi söker nu en erfaren miljöinspektör med inriktning mot miljöskydd. Miljöskyddsgruppen består idag av tio personer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att arbete med tillsyn på förorenade områden och masshantering, exploateringstillsyn, tillsyn på infrastruktur samt B-objekt. Du kommer även att åka ut på akuta ärenden såsom miljöolyckor - här hjälps vi alla åt. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter tidigare erfarenhet samt efter verksamhetens behov. Hos oss är alla delaktiga i planeringen och alla får önska vilka frågor de vill jobba med.
Du kommer att utforma skrivelser och beslutsunderlag samt självständigt fatta beslut på delegation. Som inspektör kan du komma att representera myndigheten i olika samverkansgrupper. Du kommer även att bidra till att uppfylla avdelningens tillsynsplan med utlovade handläggningstider. Du kommer att bli involverad i avdelningens kvalitetsarbete. Vi använder Ecos 2 som ärendehanteringssystem.Kvalifikationer
Högskoleutbildad miljöinspektör eller annan likvärdig högskoleutbildning. Dokumenterad kunskap gällande miljölagstiftning är ett krav. Du behöver ha B-körkort.
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av att jobba med frågor rörande förorenade områden.
Vi tror att du har god förmåga att planera, att arbete självständigt och att basera beslut på gott omdöme och god rättspraxis. Du ska vara strukturerad och serviceinriktad. Tillsynsarbetet kräver god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Då det är viktigt att skapa goda relationer är dina personliga egenskaper viktiga för oss. God kunskap i Officepaketet krävs.
Vi kan erbjuda dig trevliga kollegor, ett varierande och roligt jobb på en arbetsplats där vi jobbar med ständiga förbättringar och där alla medarbetare tar ansvar för sin och andras trivsel. Välkommen till Järfälla!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Miljö och bygglov Kontakt
Miljöinspektör
Lisa Schild naturvetarna@jarfalla.se Jobbnummer
9996091