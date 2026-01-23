Miljöinspektör med inriktning miljöskydd!
2026-01-23
Vi söker en erfaren miljöinspektör som vill vara med och vidareutveckla Kumla och Hallsbergs miljöskyddsarbete.
Tjänsten är placerad inom Miljöenheten som ingår i Kumla och Hallsbergs samverkansorganisation för miljö- och byggverksamhet. Våra medarbetare är anställda av Kumla kommun, men arbetar i båda kommunerna. Tillsammans har kommunerna ca 38 800 invånare, en god tillväxt och en stor efterfrågan på både bostäder och plats för nya företagsetableringar, vilket skapar förutsättningar för en bred flora av spännande utmaningar inom tillsynsområdet.
Miljöenhetens uppdrag är att genom tillsyn och rådgivning vägleda kommunernas medborgare och företag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.
På Miljöenheten är vi 13 inspektörer, en administratör och en miljöchef. Enhetens medarbetare har en bred kompetens inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel och du hälsas välkommen till en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor där vi tillsammans arbetar för att utveckla och ta ansvar för våra gemensamma uppdrag och mål. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete med många kontakter i och utanför vår organisation.
Vi uppmuntrar våra medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling och inom enheten finns ett pågående förändringsarbete mot ökad digitalisering, högre rättssäkerhet och effektivare arbetssätt som du kommer vara med och bidra till.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker en miljöinspektör för arbete med tillsyn och handläggning av inkommande ärenden inom miljöskyddsområdet, med utgångspunkt i framför allt miljöbalken.
I rollen som miljöinspektör kommer du bland annat att handlägga ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök, svara på remisser och hantera uppföljningar, skriva rapporter och formulera beslutshandlingar. Då vi verkar för att nå en god servicekvalitet för våra verksamhetsutövare och medborgare är information och rådgivning också en stor del av vårt uppdrag.
Som inspektör arbetar du både självständigt med stort eget ansvar och i nära samarbete med dina kollegor inom området. Du utformar dina egna tjänsteskrivelser och beslut utifrån respektive kommuns mallar, samt ger information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Arbetet är varierat och du kommer att arbeta både på kontoret och ute på fält med inspektioner.
Vi har långtgående delegationer från nämnderna vilket innebär att du kommer ta egna beslut. Andra delar i ditt arbete kommer vara att bereda och presentera dina ärenden för våra politiker samt delta i kommunens samhällsplanering.
Organisationen förutsätter flexibilitet vilket innebär att arbetsuppgifterna med tiden kan förändras. I och med detta kan tjänsten även i viss mån anpassas utifrån de erfarenheter som du har med dig sedan tidigare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap eller annan utbildning som enligt arbetsgivaren bedöms likvärdig. Har du kanske tidigare arbetat som miljökonsult, miljöinspektör eller miljöingenjör och vill arbeta med frågor som gör skillnad är detta ett arbete för dig! Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter som beskrivits ovan eller om du har arbetslivserfarenhet från andra verksamhetsområden som ingår i miljöenhetens tillsyn, alternativt har erfarenhet av tillämpning av miljöbalken.
För att lyckas i rollen behöver du ha kännedom om och erfarenhet av myndighetsrollen samt känna trygghet i den. Du bör på ett effektivt sätt både kunna samarbeta med andra och arbeta enskilt, samt ha god förmåga att självständigt kunna planera och prioritera din tid. Du har lätt för att ställa om utifrån ändrade förutsättningar och är öppen för förändringar och verksamhetsutveckling.
Hos oss är kundbemötandet viktigt för att nå bra resultat på lång sikt, därför behöver du ha god social förmåga och på ett professionellt och serviceinriktat sätt kunna bemöta människor, både internt och externt samt i tal och i skrift. Exempelvis för att kunna kommunicera beslutsunderlag på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt eller genom att kunna ge och ta emot hjälp. Du har goda it- och systemkunskaper och kan producera utredningsunderlag och välskrivna dokument.
Då vi arbetar med tillsyn ser vi det som viktigt att du har förmåga att vara trygg och stabil även i pressade situationer. För att klara balansen mellan myndighetsutövning och den mer rådgivande rollen är det viktigt att du har förmågan att kunna prioritera service och anpassa ditt beteende för att således skapa gott bemötande och förtroendeingivande relationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda, liksom goda kunskaper i svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
