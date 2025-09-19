Miljöinspektör med inriktning livsmedel och hälsoskydd
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Verksamheten
Skinnskattebergs kommun har en gemensam miljö- och byggnadsavdelning med fem anställda. Avdelning Miljö- och bygg är en egen förvaltning som sorterar under miljö- och byggnadsnämnden och samverkar med kommunstyrelseförvaltningen. Vi är en liten kommun vilket ger möjlighet till inflytande och stor flexibilitet i arbetet där du kan utveckla din roll efter kunskaper och önskemål. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Miljö- och byggnadskontoret arbetar med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt lov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Arbetet som miljöinspektör innebär många kontakter med kommuninvånare och företagare, men också med politiker och andra tjänstepersoner i kommunen. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med erfarna kollegor, där utveckling är en naturlig del av arbetet och nya idéer uppmuntras. Huvudansvaret är arbete som livsmedelsinspektör där du kommer att arbeta med handläggning och kontroll inom livsmedelsområdet vilket innebär inspektioner och revisioner på livsmedelsanläggningar inom hela kommunen. Du kommer också att handlägga hälsoskyddsärenden, tobaksärenden samt även andra förekommande ärenden inom miljöområdet utifrån din kompetens. Du är föredragande för dina ärenden i miljö- och byggnadsnämnden. Arbetet är självständigt och utåtriktat och innebär mycket kontakter med allmänheten, företagare och kommunens övriga sektorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom naturvetenskapliga området miljö- och hälsoskydd, livsmedelsagronom, miljövetare eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du bör ha erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken och arbete inom miljöförvaltning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som livsmedelsinspektör eller från andra förekommande arbeten inom livsmedelsbranschen. Goda kunskaper i tillsynsmetodik och erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Körkort B är ett krav för tjänsten.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är positivt lagd, har god samarbetsförmåga, tar ansvar och bidrar till att uppfylla gruppens gemensamma mål. Du har god social kompetens som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende och respekt i mötet med våra verksamhetsutövare. Engagemang, flexibilitet och initiativkraft är viktiga egenskaper. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, har god datorvana och lätt för att hantera administrativa system.Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass 3. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
