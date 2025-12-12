Miljöinspektör med inriktning enskilda avlopp
2025-12-12
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Bygga, bo och miljö tar stort ansvar för komplexa frågor kring kommunens utveckling. Nykvarn växer och vi behöver vara snabbfotade och lösningsorienterade eftersom utvecklingen pågår hela tiden. Vi har ett stort ansvar för att skapa samhällsnytta och att göra det där lilla extra i vårt arbete varje dag.
Kontoret Bygga, bo och miljö ansvarar tillsammans för Nykvarns kommuns samhällsbyggnadsfrågor. Hos oss finns bland annat avdelningar och enheter för Bygg och miljö, Plan och exploatering samt Gata/park.
Miljöinspektör med inriktning enskilda avlopp

Dina arbetsuppgifter
Nu söker Bygg- och miljöavdelningen en engagerad miljöinspektör som kan stärka upp vårt team inom miljöskydd. Bygg- och miljöavdelningen är en liten men ambitiös avdelning där dialog, delaktighet och utveckling står i centrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara tillsyn av enskilda avlopp. Det innebär bl.a. att inventera områden i kommunen med egna avloppsanläggningar och utföra tillsynsbesök, riskklassa avloppsanläggningar enligt Havs- och vattenmyndighetens modell, samt att handlägga inkommande ärenden inom området, som tillståndsprövningar och klagomål. Har du en bredare kompetens, kan det även bli aktuellt att få arbeta med andra tillsynsområden eller arbetsuppgifter. Vi söker dig som har specialistkunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet mot prövning och tillsyn enligt miljöbalken genom en akademisk examen eller annan högskoleexamen som vi bedömer likvärdig. Det innebär att du har en naturvetenskaplig grund med goda kunskaper i aktuell speciallagstiftning, förvaltningsrätt och tillsynsmetodik.
Övrig information
Hos oss får du en arbetsplats där du kan påverka, växa och utvecklas. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan kollegor. Det innebär att du får ett varierat uppdrag och stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och tillämpar ett flexibelt arbetssätt och möjligheter till distansarbete. Du får också kompetensutveckling och stöd i rollen.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialistkunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet mot prövning och tillsyn enligt miljöbalken genom en akademisk examen eller annan högskoleexamen som vi bedömer likvärdig. Det innebär att du har en naturvetenskaplig grund med goda kunskaper i aktuell speciallagstiftning, förvaltningsrätt och tillsynsmetodik. Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du kan prioritera, driva ditt arbete framåt och hitta alternativ när problem uppstår. Du är också kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt på svenska, i både tal och skrift. Du kan också anpassa din kommunikation efter olika mottagare och syften. Vi värdesätter din samarbetsförmåga och ditt prestigelösa förhållningssätt.Kvalifikationer
Utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
B-körkort
Goda kunskaper inom miljöbalken, förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Erfarenhet av tillsynsarbete enligt miljöbalken
God förmåga att kommunicera, samarbeta och bemöta människor på ett professionellt sätt
Förmåga att arbeta med struktur och ansvarskänsla både självständigt och i grupp
Meriterande:
Insikt om offentlig verksamhet
Erfarenhet av ärendehanteringssystem som Castor
Erfarenhet av att ha arbetat i en kommun eller i ett kommunalförbundSå ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
För denna befattning lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Individuell lönesättning
