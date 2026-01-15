Miljöinspektör med fokus på förorenade områden
Public People är ett personligt och kvalitativt konsult- och bemanningsföretag som hjälper offentlig verksamhet med interimslösningar, med ett särskilt fokus inom miljöområdet. Vi finns i hela Sverige och har hjälpt nästan hälften av Sveriges kommuner. Som medarbetare på Public People blir du en viktig del av vårt kvalificerade nätverk med kompetenta, kvalitetsmedvetna och prestigelösa medarbetare, som alla har en sak gemensamt; viljan att bidra till och göra skillnad inom den offentliga sektorn.
På Public People är allt möjligt. Vi ser lösningar i stället för problem och oavsett roll så enas vi kring vår värdegrund som speglas i allt vi gör: kvalitet, förtroende, självledarskap och hjärta. Vi är flexibla och skräddarsyr anställningar för att passa individen. Hos oss är målet att du ska hitta balans mellan arbetsliv och privatliv och det finns ofta möjlighet till både flexibla arbetstider och distansarbete. Tillsammans gör vi skillnad. Bli en av oss du också!
På grund av stor efterfrågan behöver vi nu anställa ytterligare en kollega. Vi söker dig som har gedigen och bred erfarenhet från arbete som miljöinspektör inom förorenade områden. Vi ser gärna att du har minst 8 års erfarenhet av rollen. Vi söker vi dig som letar efter nya utmaningar, är effektiv, lyhörd, flexibel och når goda resultat och som vill vara med och främja människors hälsa och bidra till en hållbar miljö inom Sveriges kommuner.
Vi tror på dig och din förmåga, därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Som konsult inom miljöområdet får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du arbetar självständigt med stort eget ansvar för att driva dina ärenden. Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande
Minst åtta års erfarenhet från arbete som miljöinspektör i offentlig verksamhet med fokus på förorenade områden
Goda kunskaper inom miljöbalken och förvaltningsrätt
Goda kunskaper i det svenska språket där du kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Krav på B-körkort
För att lyckas i rollen är du lyhörd till din omgivning och professionell i ditt bemötande samt gillar att jobba som myndighetsperson. Du är öppen och flexibel för kundens behov och önskemål och ser möjligheter i förändringar samt trivs med att jobba i olika uppdrag och kommuner som innebär olika arbetssätt och system etc. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och ansvarar och driver ditt arbete framåt samt levererar resultat. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och varierande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet till arbetsrelaterad och personlig utveckling
En bra lön och andra attraktiva förmåner
Balans mellan arbetsliv och privatliv genom möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete
Kompetenta och trevliga kollegor
Tillsvidareanställning på heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Ansök redan nu, men senast 15 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Låter det intressant? Kontakta mig om du har rätt erfarenhet och vill ha mer information.
Carl Fredrik Strid, partner Public People; carlfredrik.strid@publicpeople.se
• 46 72 8917874
GDPR
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect".
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
