Miljöinspektör inriktning lantbruk och miljötillsyn till Eslövs kommun

Eslövs kommun, Miljö och samhällsbyggnad / Hälsoskyddsjobb / Eslöv
2025-08-08


Visa alla hälsoskyddsjobb i Eslöv, Kävlinge, Höör, Lund, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Miljö och samhällsbyggnad i Eslöv

Vill du göra verklig skillnad för miljön och bidra till ett hållbart samhälle?Vi söker dig som är en erfaren miljöinspektör, trygg i din yrkesroll och vill arbeta brett med miljötillsyn - med särskilt fokus på lantbruk. Hos oss får du både ansvar och frihet i en kunnig grupp som värderar samarbete, utveckling och en öppen arbetsmiljö.

Ditt uppdrag

Som miljöinspektör hos oss får du en viktig roll i tillsynsarbetet enligt miljöbalken, med möjlighet att bidra till utveckling av våra arbetssätt och rutiner.

Du kommer bland annat att:

• Planera och genomföra inspektioner inom lantbruk samt andra miljöområden som avfall, kemikalier, industri och förorenade områden

• Handlägga ärenden, skriva beslut och förelägganden

• Ge råd och vägledning till verksamhetsutövare

• Samarbeta tätt med kollegor och bidra i utvecklingsarbete inom gruppen

Din erfarenhet

Du har goda yrkeskunskaper, känner dig trygg i tillsynsrollen och har ett genuint intresse för miljöfrågor - särskilt inom lantbruk.

Vi söker dig som har:

• Relevant högskoleutbildning, t.ex. inom miljö- och hälsoskydd, biologi, agronomi eller liknande

• Flerårig erfarenhet av miljötillsyn, gärna med fokus på lantbruk

• God kännedom om miljöbalken och angränsande lagstiftning

• Förmåga att kommunicera tydligt och fatta självständiga beslut

• B-körkort

Är det här du?

Du trivs i en roll med både ansvar och frihet, där du får arbeta självständigt men också ingå i ett nära samarbete med engagerade kollegor. Du har ett professionellt omdöme och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vi tror att du:

• Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i dialog med verksamhetsutövare

• Ser värdet i kunskapsdelning och gemensam utveckling

• Bidrar med ett positivt förhållningssätt och ett intresse för samhällsnytta

Vi erbjuder

Hos oss får du möjlighet att växa i din roll samtidigt som du gör skillnad för miljön och framtiden. Vi är ett team som stöttar varandra och värnar om både arbetsglädje och kvalitet.

Vi erbjuder dig:

• Ett meningsfullt uppdrag med direkt påverkan på miljö och samhälle

• Ett kunnigt och stöttande team med nio kollegor inom miljö- och hälsoskydd

• Flexibla arbetstider och möjlighet till hemarbete upp till två dagar i veckan

• Kompetensutveckling och stort inflytande över ditt arbete

• Ett öppet arbetsklimat präglat av tillit och professionalism

Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2025-08-08

Övrig information
Varför välja oss som arbetsgivare? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269295 - 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eslövs kommun (org.nr 212000-1173)

Arbetsplats
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad

Kontakt
Enhetschef
Martin Dahl
martin.dahl@eslov.se

Jobbnummer
9450102

Prenumerera på jobb från Eslövs kommun, Miljö och samhällsbyggnad

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eslövs kommun, Miljö och samhällsbyggnad: