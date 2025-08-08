Miljöinspektör inriktning lantbruk och miljötillsyn till Eslövs kommun
2025-08-08
Vill du göra verklig skillnad för miljön och bidra till ett hållbart samhälle?Vi söker dig som är en erfaren miljöinspektör, trygg i din yrkesroll och vill arbeta brett med miljötillsyn - med särskilt fokus på lantbruk. Hos oss får du både ansvar och frihet i en kunnig grupp som värderar samarbete, utveckling och en öppen arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
Som miljöinspektör hos oss får du en viktig roll i tillsynsarbetet enligt miljöbalken, med möjlighet att bidra till utveckling av våra arbetssätt och rutiner.
Du kommer bland annat att:
• Planera och genomföra inspektioner inom lantbruk samt andra miljöområden som avfall, kemikalier, industri och förorenade områden
• Handlägga ärenden, skriva beslut och förelägganden
• Ge råd och vägledning till verksamhetsutövare
• Samarbeta tätt med kollegor och bidra i utvecklingsarbete inom gruppen
Din erfarenhet
Du har goda yrkeskunskaper, känner dig trygg i tillsynsrollen och har ett genuint intresse för miljöfrågor - särskilt inom lantbruk.
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, t.ex. inom miljö- och hälsoskydd, biologi, agronomi eller liknande
• Flerårig erfarenhet av miljötillsyn, gärna med fokus på lantbruk
• God kännedom om miljöbalken och angränsande lagstiftning
• Förmåga att kommunicera tydligt och fatta självständiga beslut
• B-körkort
Är det här du?
Du trivs i en roll med både ansvar och frihet, där du får arbeta självständigt men också ingå i ett nära samarbete med engagerade kollegor. Du har ett professionellt omdöme och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi tror att du:
• Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i dialog med verksamhetsutövare
• Ser värdet i kunskapsdelning och gemensam utveckling
• Bidrar med ett positivt förhållningssätt och ett intresse för samhällsnytta
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll samtidigt som du gör skillnad för miljön och framtiden. Vi är ett team som stöttar varandra och värnar om både arbetsglädje och kvalitet.
Vi erbjuder dig:
• Ett meningsfullt uppdrag med direkt påverkan på miljö och samhälle
• Ett kunnigt och stöttande team med nio kollegor inom miljö- och hälsoskydd
• Flexibla arbetstider och möjlighet till hemarbete upp till två dagar i veckan
• Kompetensutveckling och stort inflytande över ditt arbete
• Ett öppet arbetsklimat präglat av tillit och professionalism
Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-08-08
Varför välja oss som arbetsgivare? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269295 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef
Martin Dahl martin.dahl@eslov.se Jobbnummer
