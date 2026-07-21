Miljöinspektör inom miljöskydd, Huddinge kommun (Vik)
Huddinge kommun, Miljö- Hälsoskyddsenheten / Hälsoskyddsjobb / Huddinge Visa alla hälsoskyddsjobb i Huddinge
2026-07-21
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
1 plats(er).
Miljö- och hälsoskyddsenheten söker nu en engagerad och driven medarbetare som ska arbeta med miljöskydd! Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat på cirka 11 månader med möjlighet till förlängning.
En normal arbetsdag hos oss innehåller många varierande arbetsuppgifter. Du kommer utföra tillsynsbesök på verksamheter som kan vara en potentiell hälso- eller miljöfara. Det kan t.ex. handla om förorenade områden, fordonsverksamheter och tillståndspliktiga verksamheter som exempelvis större avfallssorteringsanläggningar eller ytbehandlare. Arbetsuppgifterna kan komma att variera under året och du kommer även handlägga inkommande anmälningar, ansökningar och klagomålsärenden med mera. Du kommer skriva beslut och ha mycket kontakt med kunder och verksamheter. I vårt aktivitetsbaserade kontor främjas kreativitet och du arbetar nära dina kollegor i både tillsynen och även förbättring- och förändringssarbete. Vi arbetar även aktivt mot välfärdskriminalitet och det ska betänkas i all tillsyn vi utför.
Vi har jättemånga förmåner!
Förutom en arbetsplats med glada, kunniga och omtänksamma kollegor så erbjuder vi också bland annat:
Distansarbete upp till tre dagar i veckan
Flexibel arbetstid, ett så kallat årsarbetstidsavtal
Kortare arbetsdag på fredagar, då vi slutar klockan 15:00
Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme
Semesterväxling
Fortbildning i form av att gå på utbildningar
Massor med rabatter på t.ex. matkasse, SL-kort, elcykel, biobiljetter med mera.
Läs mer om våra förmåner och medarbetarskapspolicy här Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)!
Är du vår nya medarbetare?
Den vi söker är lyhörd, vågar tänka nytt och utmanar våra verksamhetsrutiner på ett konstruktivt sätt. Du ska självständigt inspektera olika verksamheter för att se om det finns brister som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Dina bedömningar gör du med stöd av miljöbalken och andra relevanta lagar och regler. Du samarbetar med dina kollegor genom att diskutera brister och möjliga lösningar på dessa i olika ärenden. Du har även mycket kontakt med privatpersoner, myndigheter och företag vilket kräver ett genuint intresse för att bygga goda sociala kontakter samt ge god service.
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper samt att du bidrar med ett bra socialt samspel.
Vi ser med fördel att du har erfarenhet som miljöinspektör som speglar ett modernt, och för tiden rådande, yrkesförfarande.
För att få tjänsten måste du ha följande kvalifikationer:
Utbildning; du ska ha en utbildning inom miljö- och hälsoskyddsinspektörsfältet eller liknande (som till exempel miljövetare) som anses relevant för yrkesgruppen och rådande aktuell kunskap kring området.
Språkkunskaper; kunna skriva och tala obehindrat på lättförståelig och korrekt svenska. Språket ska vara enkelt att förstå och du ska ge mottagaren lättillgänglig information som är rättssäker och tydlig.
Giltigt B-körkort; du kommer köra personbil i tjänsten.
Så här söker du tjänsten
Vi använder inte personligt brev så det ska inte bifogas. Bifoga ditt CV utan bild när du ansöker. Ditt CV ska vara skrivet på svenska. I processen kommer kandidater som går vidare att bli ombedda att utföra tester som är utformade för att mäta bland annat kandidaternas problemlösningsförmåga. Intervjuer utförs antingen i personligt möte eller via Teams.
Vid frågor, kontakta Viveca Pernby, viveca.pernby@huddinge.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Hälsovägen 7 (visa karta
)
141 57 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Miljö- Hälsoskyddsenheten Kontakt
Enhetschef
Viveca Pernby viveca.pernby@huddinge.se +46853536048 Jobbnummer
10008378