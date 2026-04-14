Miljöinspektör inom Bygg och miljö, projektanställning
Svedala kommun / Hälsoskyddsjobb / Svedala Visa alla hälsoskyddsjobb i Svedala
2026-04-14
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet.
Enheten Bygg och miljö i Svedala kommun söker nu dig som vill arbeta som projektanställd miljöinspektör. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med cirka 18 medarbetare, där vi värdesätter samarbete och en god gemenskap.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med bred kompetens och ett arbete som är både intressant och varierande, där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Uppdraget
Som projektanställd miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot små avlopp i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Här får du möjlighet att ansvara för hela uppdraget från egen planering, genomförande och beslut till uppföljning inom området små avlopp. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär tillsyn och handläggning enligt miljöbalken.
Du kommer bland annat genomföra tillsyn, inventera samt handlägga anmälningar och tillstånd. Ditt uppdrag omfattar att ställa krav och fatta beslut i din roll som myndighetsutövare. En viktig del i arbetet är att vara ute i fält, inventera och utöva tillsyn samt att bedöma och motivera vilka åtgärder som är lämpliga. I denna tjänst kommer du att vara mycket ute samt ha mycket kontakt med privatpersoner, men även kontakt med övriga enheter inom kommunen, andra myndigheter och entreprenörer.
I Svedala kommun finns det ca 700 små avlopp och ett arbete pågår för att kartlägga och inventera samtliga av dessa. Du kommer både självständigt utifrån egen planering och tillsammans med erfarna inspektörer.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
För det här uppdraget behöver du ha relevant högskoleutbildning inom området alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och tillsyn är något vi värderar högt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med små avlopp.
Vi lägger stor vikt vid kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i andra språk är meriterande. Att anpassa sitt bemötande och beteende utifrån vem du möter och bygga goda och förtroendeingivande relationer är en framgångsfaktor i uppdraget.
För att nå framgång i arbetet är det viktigt att du är noggrann och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Vidare kommer du att ingå i en grupp där samarbete är av stor vikt för att tillsammans kunna möta en föränderlig vardag. Du trivs med att arbeta självständigt och kan på ett effektivt sätt driva och utveckla ditt arbete framåt. B körkort är ett krav för anställning.
Varaktighet
Projektanställningen är på heltid. Start enligt överenskommelse och fortlöper under sex månader.
Övrig
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121739".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
Åbjörngatan 7 (visa karta
)
233 80 SVEDALA
För detta jobb krävs körkort.
Svedala Kommun
Fackliga kontakter 0406268000 Jobbnummer
9852640