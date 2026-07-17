Miljöhandläggare till Södra Skånska Regementet P 7
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2026-07-17
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Som Miljöhandläggare i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa
Om enheten
Garnisonsenheten stödjer regementets produktion av krigsförband. Med krigsförbanden i centrum tillhandahåller enheten stöd inom ett stort antal funktionsområden som t ex övnings och skjutfält, miljö, elsäkerhet, utbildningsstöd, lokaler, IT, försvarsmedicin. På enheten finns en etablerad miljöfunktion med tre befattningar som utökas i takt med Försvarsmaktens tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Miljöhandläggare vid regementet kommer du att handlägga anmälnings- och tillståndsärenden kopplade till regementets verksamhet. Du kommer driva utredningar inom miljöområdet för att kunna bistå med ett kvalificerat beslutsunderlag till beslutsfattande chef. Du kommer även att stödja Miljöchefen med exempelvis fysplanärenden och infraärenden där du bidrar med både lagstöd och sakkunnighet. Mer konkret arbetar du med:
Beredningar och utredningar kopplat till miljöområdet
Administration och dokumentation enligt myndighetsstandard
Att leda utbildningar inom ditt område
Juridisk tolkning & rådgivning kopplat till främst MiljöbalkenPubliceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Högskoleexamen inom området miljö och hälsoskydd, biogeovetenskap, miljöingenjör eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämpligt.
Flera års arbetslivserfarenhet inom för tjänsten aktuellt område som arbetsgivaren bedömer relevant
Juridisk erfarenhet kopplat till Miljöbalkens område
Körkort, behörighet B manuell växellåda
Kunna föra dig obehindrad i Svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Officepaketet Dina personliga egenskaper
I rollen som Miljöhandläggare arbetar du både med egna ärenden samt gränsöverskridande samarbeten mellan regementets olika delar. Det kräver att du kan arbeta strukturerat enligt en tydlig plan, samtidigt som du ska kunna ta ansvar för dina egna processer. Vi söker även dig som är analytisk och trygg i din förmåga att kunna förmedla din kompetens på ett pedagogiskt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Försvarsmakten eller annan myndighet
Erfarenhet från miljöledningssystem och egenkontroll
Kunskap om samspelet mellan ekosystem, naturens förändring och markanvändning
Erfarenhet att tolka miljölagstiftning och sköta kontakter med tillsynsmyndigheter
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Revingehed
Civil befattning
Tjänsten innefattar säkerhetsklassning
Tillträdesdatum: Inriktning november 2026
Försvarsmakten tillämpar inte löpande urval. Urval av kandidater sker efter sista ansökningsdagen.
Upplysningar om befattningen
mailto:mattias.engblom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
mailto:robin.nordlund@mil.se
Fackliga företrädare
OF mailto:of-p7@mil.se
OFR/S mailto:senadin.sela@mil.se
SACO mailto:saco-revinge-p7@mil.se
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SEKO mailto:sven-erik.borg@mil.seSå ansöker du
Välkommen in med din ansökan senast 20260809. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:"Södra skånska regementet (P 7) är beläget cirka 20 kilometer öster om Lund. Regementets huvuduppdrag är att producera och vidmakthålla krigsförband för Armén. Därtill har vi som uppdrag att sätta upp och bemanna LNLV (Bataljon till Natos multinationella brigad i Lettland) - ett årligt återkommande uppdrag med cirka 550 yrkesofficerare, soldater och civila. Förbandet grundutbildar varje år mellan 300-500 värnpliktiga inom markstrid och våra huvudsakliga vapensystem och fordon utgörs av Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och Pansarterrängbil 360. På P 7 finns såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att, om det krävs, tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/varnplikt-och-karriar/jobba-i-forsvarsmakten/lediga-jobb/
247 82 REVINGEHED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10004876