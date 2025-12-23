Miljöhandläggare till prövning av miljöfarliga verksamheter
2025-12-23
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Miljöavdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till den hållbara utvecklingen där den gröna omställningen är en viktig del. Detta gör vi genom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och genom att arbeta med att främja klimat och energiomställningen. Vi arbetar även med vägledning till kommuner och verksamhetsutövare samt med förorenade områden och ansvarar också för Länsstyrelsens miljömålsarbete.
Vi söker nu en till två handläggare för ett tidsbegränsat uppdrag där du som nyutexaminerad inom miljö- och hälsoskyddsområdet får möjlighet att bidra med ny kunskap från akademin samt utvecklas i rollen som miljöhandläggare.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom miljöprövning kommer du att handlägga ärenden gällande tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Du kommer att få möjlighet att arbeta brett inom flertalet branscher såsom bergtäkter, etableringar av energianläggningar (vindkraft och solkraft) och industrier av olika slag. Inledningsvis kommer du att arbeta med de enklare prövningarna tillsammans med kollegor, men du kommer ges möjlighet att utvecklas i rollen succesivt.
Som handläggare ingår att delta i samråd och bereda ärenden som ska prövas av Miljöprövningsdelegationen samt Mark- och miljödomstolen. Det kan också innebära att du företräder Länsstyrelsen i förhandlingar med domstol samt svarar på remisser till statliga verk och till miljödepartementet.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras under din anställning.
Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
- Aktuell naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning inom miljöområdet, såsom miljö- och hälsoskydd, alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Studerat miljörätt som en del i utbildningen där du byggt upp kunskaper av tillämpning av Miljöbalken
- Aktuell genomförd praktik inom miljöområdet med omdöme från mottagande arbetsgivare.
- B-körkort.Dina personliga egenskaper
- Förmåga att sätta sig in i sakfrågor och utmaningar snabbt.
- Nyfiken och utvecklingsinriktad.
- Initiativtagande och lösningsorienterad.
- Hög grad av samarbetsförmåga, har lätt för att knyta kontakter.
- Förtroendeingivande såväl till dina kollegor som till externa som du kommer möta.
- Ser helhetsperspektiv och har förmåga att väga in och möta motstående intressen.
- Välstrukturerad.
- Flexibel och serviceinriktad.
- Självgående, drivande och välstrukturerad.
- God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Vi ser gärna att du har:
Arbetslivserfarenhet från tiden innan du studerade alternativt om du har haft ett extraarbete under studietiden.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Här finns information om https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudande
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 11 månader.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Månadslön. Lönespann för tjänsten är 35 000 - 38 000 kr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
