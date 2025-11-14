Miljöhandläggare med inriktning mot prövning och kontaktpunkt
2025-11-14
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Miljöavdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till den hållbara utvecklingen där den gröna omställningen är en viktig del. Detta gör vi genom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och genom att arbeta med att främja klimat och energiomställningen. Vi arbetar även med vägledning till kommuner och verksamhetsutövare samt med förorenade områden och ansvarar också för Länsstyrelsens miljömålsarbete.
Vi söker nu en handläggare till en kombinerad tjänst där du arbetar med miljöprövningsärenden samt som kontaktpunkt för EU-förordningarna Net-Zero Industry Act (NZIA) och Critical Raw Materials Act (CRMA).
Länsstyrelsen i Västra Götaland har, tillsammans med fem andra länsstyrelser utsetts till kontaktpunkt för NZIA och CRMA. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är även kontaktpunkt för Hallands län och Jönköpings län.
Arbetsuppgiften som kontaktpunkt utgår från Miljöprövningsenheten som är en av tre enheter inom Miljöavdelningen och består av drygt 20 medarbetare med placering i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
I arbetet som kontaktpunkt kommer du att vägleda och informera företag om olika processer i samband med etableringar samt hålla i nödvändiga myndighetskontakter för att underlätta prövningsprocesserna.
Vi söker nu dig som vill delta i vårt team som kommer att utgöra kontaktpunkt enligt de båda EU-förordningarna. Du kommer att bygga upp och upprätthålla relationer med relevanta intressenter, såsom företag, myndigheter och konsulter och ge stöd genom hela tillståndsprocessen. I teamet kommer du att vara med och driva och utveckla det nationella arbetet i samverkan med kollegorna på länsstyrelserna.
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer du att handlägga ärenden gällande tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Det ingår att delta i samråd och bereda ärenden som ska prövas av Miljöprövningsdelegationen samt Mark- och miljödomstolen. Det kan också innebära att du företräder Länsstyrelsen i förhandlingar med domstol samt svarar på remisser till statliga verk och till miljödepartementet.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Kvalifikationer
- Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Aktuell erfarenhet om minst två år från miljöfarlig verksamhet från myndighet, företag eller som konsult.
- Dokumenterad och relevant erfarenhet av att leda och samordna uppdrag, projekt eller processer inom offentlig sektor, företag eller som konsult.
Vi ser gärna att du har:
- Aktuell erfarenhet från tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet.
Dina personliga egenskaper
- Hög grad av samarbetsförmåga, har lätt för att knyta kontakter och är förtroendeingivande.
- Ser helhetsperspektiv och har förmåga att väga in och möta motstående intressen.
- Initiativtagande, lösningsinriktad och välstrukturerad.
- Flexibel, utvecklingsinriktad och serviceinriktad.
- Självgående och drivande.
- God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.
- B-körkort.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/
Tjänsten kan komma att inledas med provanställning.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
