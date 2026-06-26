Miljöhandläggare med inriktning miljöskyddstillsyn
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2026-06-26
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter.
Nu söker vi en miljöhandläggare med inriktning miljöskyddstillsyn till miljö- och hälsoskyddsenheten.
Här på miljö- och hälsoskyddsenheten kommer du att bidra till att främja en god hälsa och miljö för både nuvarande och framtida invånare i Sundbyberg.
Miljö- och hälsoskyddsenheten tillhör avdelningen för bygglov och miljötillsyn. Enheten består av en enhetschef och 10 andra inspektörer.
Som miljöhandläggare kommer du i första hand att arbeta med miljöskyddstillsyn enligt miljöbalken. Arbetet är omväxlande och omfattar både arbete inne på kontoret och inspektioner ute hos olika verksamheter. Du får möjlighet att till stor del självständigt planera din tid samtidigt som du arbetar nära tillsammans med dina kollegor för likvärdig tillsyn.
Dina arbetsuppgifter innebär att planera och genomföra tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter, utforma skrivelser och tjänsteutlåtanden. Du handlägger ärenden om tillstånd, dispenser och anmälningar enligt miljölagstiftningen samt skriver remissyttranden.
Tjänsten är under utveckling och kommer att utformas utifrån verksamhetens behov, med hänsyn till den nya medarbetarens erfarenheter, förutsättningar och personliga styrkor. Vi ser gärna att du har egna sakkunskapsområden som du vill utvecklas i och dela med dig av till kollegor – det kan vara miljöövervakning, markföroreningar eller något annat område där du har särskilt engagemang. Beroende på profil och intresse kan rollen även breddas med inslag av administrativa, koordinerande eller systemadministrativa arbetsuppgifter.
Vi vill att du har högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd eller motsvarande som inkluderar miljölagstiftning på universitets-/högskolenivå samt goda kunskaper om praktisk tillämpning av lagstiftningen inom miljöbalken och förvaltningslagen.
Det är viktigt att du:
tycker om att möta människor och trivs med att hantera flera olika arbetsuppgifter under en arbetsdag.
känner dig trygg i myndighetsrollen och har förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, kan ställa tydliga krav och ta beslut.
kan vara flexibel, trivs med att samarbeta och tar eget ansvar för att egna och gruppens arbetsuppgifter blir genomförda.
är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang, handlingskraft och hur du kompletterar övriga i teamet.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och kallelse till intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 23 augusti 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi erbjuder
Sundbybergs stad erbjuder bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar samt möjlighet till visst distansarbete beroende på verksamhetens behov. I vårt ljusa och moderna stadshus arbetar vi aktivitetsbaserat för att främja samarbete, kunskapsöverföring, utveckling och lärande i vardagen.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Under semesterperioden kan tillgängligheten vara begränsad. Om vi inte har möjlighet att svara när du ringer återkommer vi så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Interim enhetschef för miljö- och hälsoskydd
Göran Sjöblom goran.sjoblom@sundbyberg.se +46700875810 Jobbnummer
9980722