Miljöhandläggare med inriktning livsmedelstillsyn
Sotenäs Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Sotenäs Visa alla hälsoskyddsjobb i Sotenäs
2025-09-09
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vill du göra skillnad på riktigt? Som miljöhandläggare med inriktning livsmedelstillsyn hos oss får du en nyckelroll i att skapa en trygg och säker livsmedelshantering för invånarna i tre västkustkommuner - Sotenäs, Munkedal och Lysekil.
Här får du möjlighet att påverka människors vardag, samtidigt som du utvecklas i ett engagerat och kompetent team.
Om rollen
Du blir en del av vår miljöenhet med totalt 16 handläggare, varav tre arbetar med livsmedelskontroll.
Tillsammans arbetar vi för att säkerställa att livsmedelssäkerheten hos våra verksamheter efterlevs. Du behöver ha ett helhetsperspektiv där du ser både till enskilda verksamheters behov och hur man kan bidra till livsmedelssäkerheten i våra verksamhetskommuner.
Vi värdesätter öppenhet, delaktighet och samarbete - och söker dig som vill vara en viktig länk mellan kommunen och livsmedelsbranschen.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
- Genomföra kontroller av livsmedelsanläggningar såsom restauranger, butiker och producenter
- Bedöma efterlevnad av livsmedelslagstiftning och ge vägledning för förbättring av kvalitetssystem
- Utföra tillsyn och prövning av tobaksförsäljning
- Delta i utbildningar och informationsinsatser för företagare
- Hantera avvikelser, dokumentera och rapportera på ett strukturerat sätt
- Bygga goda relationer med företag och kommunicera tydligt kring gällande regler
- Hantera klagomål och arbeta proaktivt med kvalitetsfrågor
Vi söker dig som
- Har högskoleutbildning inom livsmedelsområdet eller annan likvärdig utbildning
- Har erfarenhet av arbete med livsmedelskontroll
- Är kommunikativ, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
- Har ett kvalitetsmedvetet och lösningsorienterat förhållningssätt
- Är öppen för nya idéer och metoder
- Har B-körkort
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för livsmedelssäkerhet och att du vill bidra till ett hållbart samhälle. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och livserfarenhet - mångfald berikar vårt arbete.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi en tryggare livsmedelsmiljö!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
