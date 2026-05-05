Miljöhandläggare med inriktning livsmedelskontroll
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och bidra i arbetet för en trygg livsmedelshantering och en god miljö och hälsa för stadens invånare.
Nu söker vi en miljöhandläggare med inriktning livsmedelskontroll till Livsmedelsenheten.
Dina ansvarsområden kommer huvudsakligen att omfatta livsmedelskontroll men även tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagstiftningen kan ingå i arbetet.
Som miljöhandläggare med inriktning livsmedelskontroll arbetar du med offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp kontroller hos olika typer av livsmedelsverksamheter, exempelvis restauranger, butiker, skolor och andra livsmedelsföretag. Du granskar verksamheternas rutiner för hygien, spårbarhet och märkning samt bedömer hur de uppfyller kraven i lagstiftningen.
I arbetet ingår att dokumentera kontroller och beslut i ärendehanteringssystem, kommunicera resultat, följa upp att brister åtgärdas samt handlägga inkommande klagomål och andra ärenden kopplade till livsmedelskontrollen. Arbetet innebär många kontakter med livsmedelsföretagare där du informerar om regelverk och förklarar bedömningar i samband med kontroll.
Utöver livsmedelskontrollen kan arbetsuppgifter inom andra delar av enhetens ansvarsområde förekomma.
Vi vill att du
har en akademisk examen inom relevant område eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har erfarenhet av livsmedelskontroll eller annan relevant myndighetsutövning inom enhetens ansvarsområden.
har god förståelse för myndighetsutövning och arbetar strukturerat och rättssäkert. I rollen behöver du kunna göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut utifrån gällande lagstiftning.
har god social förmåga och kan skapa förtroendefulla kontakter i mötet med verksamhetsutövare.
är lyhörd, analytisk och har en hög grad av integritet i din yrkesroll. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och bidrar till ett konstruktivt samarbete inom arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med informationsförordningen, kontroll av e-handel och hantering av RASFF.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 17 maj 2026.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Sundbybergs stad erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, möjlighet till visst distansarbete beroende på verksamhetens behov, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen.
I vårt ljusa och moderna stadshus arbetar vi aktivitetsbaserat för att främja samarbete, kunskapsöverföring, utveckling och lärande i vardagen.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Kaarin Lindberg kaarin.lindberg@sundbyberg.se
9892439